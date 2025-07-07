Трамп пригрозив БРІКС та розповів про нові тарифи для країн, які не укладуть торговельну угоду зі США

Президент США Дональд Трамп пригрозив додатковими 10% тарифами для країн, які приєднується до антиамериканської політики БРІКС. США також продовжують вести переговори щодо мит з багатьма торговельними партнерами.

Як пише Delo.ua, про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Пригрозив БРІКС

"До будь-якої країни, яка приєднується до антиамериканської політики БРІКС, буде введено додатковий 10% тариф. Не буде жодних винятків", — заявив президент США.

Як пише Bloomberg, цю заяву Трамп зробив одразу після зустрічі БРІКС у бразильському Ріо-де-Жанейро, де лідери блоку розкритикували масштабну тарифну політику Трампа. Утім, вони зробили це не прямо. У спільній заяві висловлювали "серйозне занепокоєння щодо зростання односторонніх тарифних та нетарифних заходів, які спотворюють торгівлю та не відповідають правилам Світової організації торгівлі".

БРІКС — союз найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворений у 2006 році. В організацію входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран, Обʼєднані Арабські Емірати та Індонезія. БРІКС позиціонує себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.

Нові тарифи

Окремо Дональд Трамп підтвердив, що з понеділка, 7 липня, США почнуть розсилати листи з інформацією про нові тарифи для кожної країни та деталі угод із партнерами.

Білий дім США вирішив, що тарифи, які мали набрати чинності 9 липня, перенесуть на 1 серпня для тих країн, які ще не уклали угоди зі США.

Раніше Трамп анонсував, що направить листи торговим партнерам із зазначенням односторонніх тарифних ставок. Це відбудеться до останнього терміну 9 липня, коли планується повторне запровадження підвищених мит для десятків країн.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати найближчим часом можуть укласти ще кілька торговельних угод, пише Reuters.

Він також уточнив, що адміністрація Білого дому розішле листи 100 невеликим країнам, з якими в Америки не так багато торгівлі.

У цих листах країни будуть повідомлені про те, що їм доведеться зіткнутися з вищими ставками мит, які були встановлені 2 квітня, а потім припинені на 90 днів.

"Президент Трамп збирається надіслати листи деяким нашим торговельним партнерам, в яких буде сказано, що якщо ви не зрушите ситуацію з мертвої точки, то 1 серпня ви бумерангом повернетеся до рівня тарифів 2 квітня. Тому я думаю, що ми дуже швидко побачимо багато угод", - сказав Бессент.

Нагадаємо, Трамп оголосив, що уклав торговельну угоду з В'єтнамом. Вона передбачає менші мита на імпорт в’єтнамських товарів та нульове мито для США.

Також Сполучені Штати підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією.