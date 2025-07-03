Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з В'єтнамом

Президент США Дональд Трамп оголосив, що уклав торговельну угоду з В'єтнамом. Вона передбачає менші мита на імпорт в’єтнамських товарів та нульове мито для США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

"Для мене велика честь оголосити, що я щойно уклав торговельну угоду з Соціалістичною Республікою В'єтнам", - заявив Трамп у Truth Social після розмови з очільником В'єтнаму То Ламом.

Вказано, що США встановлять нижчий за обіцяний тариф на товари, які експортує В'єтнам. Згідно з цим планом, оголошеним у квітні, американські імпортери в'єтнамських товарів мали б сплачувати 46% мита.

Втім, в'єтнамські товари будуть обкладатися 20% митом, а перевантаження з третіх країн через В'єтнам будуть обкладатися 40% митом. За словами Трампа, В'єтнам зможе імпортувати американські товари з нульовим митом.

У відповідь на це В'єтнам зобов'язується "надати преференційний доступ на ринок для американських товарів, включаючи автомобілі з великими двигунами".

Більше подробиць угоди наразі невідомі.

США є найбільшим експортним ринком В'єтнаму, а зростаючі економічні, дипломатичні та військові зв'язки двох країн є захистом від найбільшого стратегічного суперника Вашингтона – Китаю. Але В'єтнам прагне підтримувати тісні відносини з обома наддержавами.

Уряд В'єтнаму не підтвердив конкретні рівні тарифів, а угоду назвав "заявою про торговельні рамки". Також В'єтнам зобов'яжеться "надавати пільговий доступ до ринку для американських товарів, включаючи автомобілі".

То Лам також попросив Трампа визнати В'єтнам країною з ринковою економікою та зняти обмеження на експорт високотехнологічної продукції до Америки.

Раніше Сполучені Штати підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією.

Раніше Трамп заявив, що направить листи торговим партнерам із зазначенням односторонніх тарифних ставок. Це відбудеться до останнього терміну 9 липня, коли планується повторне запровадження підвищених мит для десятків країн.