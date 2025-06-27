Трамп заявив про підписання торговельної угоди з Китаєм та пригрозив решті країн вести мито до 45%

Сполучені Штати підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі.

"Ми щойно підписали угоду з Китаєм", — заявив американський лідер.

За його словами, найближчим часом подібну торгову угоду планується підписати й з Індією.

"Але у нас є кілька чудових угод. У нас є одна на підході, можливо, з Індією. Дуже велика. Ну ми збираємося відкрити Індію. В угоді з Китаєм ми починаємо відкривати Китай. Речі, які дійсно ніколи не могли б статися", – наголосив Трамп.

Водночас він підкреслив, що Вашингтон не обов'язково буде домовлятися зі всіма країнами.

"У нас є все. Ми не збираємося укладати угоди з усіма. Деяким ми надішлемо листа і просто скажемо: "Дуже дякуємо, ви платитимете 25–35–45%". Зробити так — це найпростіший спосіб. Але мої люди не хочуть робити це таким чином. Вони хочуть зробити щось з цього, але вони хочуть укласти більше угод, ніж я б зробив", - зазначив очільник Білого дому.

Зауважимо, китайська сторона наразі жодних офіційних заяв щодо угоди між США та КНР не оголошувала.

Нагадаємо, 11 червня Сполучені Штати Америки та Китай погодили угоду щодо повернення до торговельного перемир'я та скасування експортних обмежень Китаю на рідкісноземельні елементи.

Перед цим Пекін та Вашингтон домовилися про зниження митних тарифів на 90 днів у межах значної деескалації торговельної війни. Згідно з угодою, США знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на імпорт зі США зі 125% до 10%.