США оголосили про торговельну угоду з Китаєм: що відомо

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати досягли "значного прогресу" та уклали торговельну угоду з Китаєм.

Про це повідомляє Білий дім.

Зазначається, що у Женеві делегації США та Китаю провели перші двосторонні переговори високого рівня після запровадження обопільних тарифів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що країни досягли "значного прогресу" у дуже важливих торговельних переговорах.

"По-перше, я хочу подякувати нашій швейцарській стороні. Швейцарський уряд був дуже люб'язний, надавши нам цей чудовий майданчик, і я думаю, що це призвело до великої продуктивності, яку ми спостерігали", - наголосив міністр.

Він пообіцяв 12 травня оприлюднити деталі відповідної угоди. Водночас Бессент наголосив, що переговори були продуктивними.

За словами американського торгового представника Джеймісона Гріра , Сполучені Штати мають торговельний дефіцит розміром 1,2 трильйона доларів, а угода, укладена між Вашингтоном та Пекіном, допоможе це виправити.

"Важливо розуміти, наскільки швидко ми змогли дійти до домовленості, що свідчить про те, що, можливо, розбіжності були не такими великими, як можна було б подумати", - підкреслив Грір.

Торговельна війна США та Китаю

З 10 квітня американські тарифи на китайські товари становлять 145%, востаннє президент США Дональд Трамп збільшив їх 9 квітня до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів. У відповідь на мита президента Трампа, Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня.

Також Китай вдався до стратегічного кроку, значно обмеживши експорт рідкоземельних металів - сировини, що має критичне значення для виробництва електромобілів, військової техніки та іншої високотехнологічної продукції.

Після цього у Білому домі заявили, що готові підвищити мита для Китаю з нинішніх 145% до 245%.