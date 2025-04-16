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США погрожують підвищити мито для Китаю до 245%

експорт з Китаю
США пригрозили підвищити мито проти імпорту з Китаю до 245% / Freepik

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа повідомила, що готова підвищити мита для Китаю з нинішніх 145% до 245%.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"В результаті заходів у відповідь Китаю тепер загрожують тарифи в розмірі до 245% на імпортдо США", — йдеться в повідомленні.

З 10 квітня американські тарифи на китайські товари становлять 145%, востаннє Трамп збільшив їх 9 квітня до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів. 

Нагадаємо, у відповідь на мита президента Трампа, Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня. 

 Також Китай вдався до стратегічного кроку, значно обмеживши експорт рідкоземельних металів - сировини, що має критичне значення для виробництва електромобілів, військової техніки та іншої високотехнологічної продукції. 

Автор:
Світлана Манько