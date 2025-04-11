Китай підвищує мита на американські товари до 125% та закликає ЄС об'єднатися проти Трампа

У відповідь на мита президента США Дональда Трампа, Пекін підвищить тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня. Це підвищило ставки в торговельній війні, яка загрожує розірвати глобальні ланцюги поставок.

Про це повідомило Міністерство фінансів Китаю, пише Reuters.

Дзеркальні заходи у відповідь

Зазначається, що Китай пішов на такий крок після того, як Трамп вчергове підвищив мита США на китайські товари, які загалом сягнули 145%.

"Запровадження Сполученими Штатами аномально високих тарифів для Китаю серйозно порушує правила міжнародної та економічної торгівлі, основні економічні закони та здоровий глузд і є абсолютно одностороннім залякуванням і примусом", — йдеться в заяві Міністерства фінансів Китаю.

У Пекіні додали, що ігноруватимуть подальші підвищення Штатами тарифів на китайські товари.

"З огляду на те, що більше не існує жодної можливості прийняття ринком американських товарів, експортованих до Китаю за нинішніх рівнів тарифів, якщо американська сторона згодом продовжить запроваджувати мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це жодної уваги", - підкреслили в Міністерстві фінансів Китаю.

Сі Цзіньпін закликав ЄС об'єднатися проти тарифної політики Трампа

Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав Європейський Союз об'єднати зусилля проти тарифної політики президента США Дональда Трампа, повідомляє інформаційне агентство AFP з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

Він зазначив, що це необхідно не лише для захисту своїх власних законних прав та інтересів, а й для захисту міжнародної справедливості та правосуддя, а також міжнародних правил та порядку.

З 10 квітня американські тарифи на китайські товари становлять 145%, востаннє Трамп збільшив їх 9 квітня до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів.

9 квітня Пекін оголосив про запровадження додаткових мит на американські товари, підвищивши загальний рівень тарифів до 84%.