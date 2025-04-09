Юань впав до мінімуму 2007 року через мита США на китайські товари

У середу, 9 квітня, юань завершив торги на найнижчому рівні за останні 17 років після на тлі загострення китайсько-американської торговельної війни, яка вразила валютні ринки. Різке падіння китайської валюти може спровокувати небажаний відтік капіталу та поставити під загрозу фінансову стабільність країни.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Курс юаня на внутрішньому ринку завершив торгову сесію на рівні 7,35 за долар, що стало найнижчим показником з грудня 2007 року.

Зниження китайської валюти відбувається на тлі загострення торгової війни між двома найбільшими економіками світу. У середу набули чинності "взаємні" тарифи президента США Дональда Трампа для десятків країн, включаючи величезні мита у розмірі 104% на китайські товари.

За даними журналістів, вище керівництво Китаю планує виробити заходи щодо стимулювання економіки та стабілізації ринків капіталу. Незважаючи на тарифний тиск, центральний банк КНР не допустить різкого падіння курсу юаню і попросив великі державні банки скоротити закупівлі американських доларів.

"Якщо не скасувати останні підвищення мит у США, то постачання з Китаю до США скоротяться більш ніж удвічі найближчими роками, навіть якщо припустити, що курс юаня ослабне до 8 за долар. Це призведе до скорочення ВВП Китаю десь на 1,0–1,5%, залежно від масштабів перенаправлення (експорту через інші країни). Це сильніший удар, ніж ми припускали, але, ймовірно, він зустрінеться подальшим розширенням фіскальної підтримки", - йдеться у дописі Capital Economics.

Оффшорний юань відновив позиції і зріс приблизно на 0,7% до 7,35 юаня за долар під час азіатських торгів після падіння більш ніж на 1% на попередній сесії та досягнення рекордно низького рівня 7,43 за ніч.

Народний банк КНР встановив середній курс, навколо якого дозволено торгувати юанями в діапазоні 2%, на рівні 7,21 за долар, що є найнижчим показником з 11 вересня 2023 року.

За словами економістів, слабший юань зробить експорт дешевшим і пом'якшить деякий тиск на торгівлю Китаю та економіку в цілому, проте різке падіння може спровокувати небажаний відтік капіталу та поставити під загрозу фінансову стабільність.

Нагадаємо, Китай скликає нараду через ескалацію торговельної війни з США. Політики обговорять заходи щодо збільшення внутрішнього споживання та підтримки ринків капіталу в Китаї.