Відповідь на тарифи Трампа: Китай запроваджує 34% мита на товари США

Китай відповів на нові мита США рядом заходів, включаючи мита у розмірі 34% на весь американський імпорт і контроль за експортом рідкісноземельних металів, виконавши обіцянку завдати удару у відповідь. Нові мита Пекін запровадить з 10 квітня 2025 року.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Вloomberg.

Китайська влада заявила, що окрім мит негайно обмежить експорт семи видів рідкісноземельних металів, почне антидемпінгове розслідування щодо медичних рентгенівських трубок КТ зі США та Індії і припинить імпорт продукції з м'яса птиці від двох американських компаній.

КНР застосовує заходи після оголошенням президентом США Дональдом Трампом про взаємні тарифи для глобальних торгових партнерів. Трамп виправдав свої нові тарифи як справедливий спосіб відповідати бар'єрам , які інші країни встановлюють для американських фірм та товарів. Напруженість між Вашингтоном і Пекіном посилилася з тих пір, як Трамп повернувся в Білий дім у січні.

До оголошення в середу тарифний дисбаланс між США та Китаєм був разючим: американські мита на китайські товари перевищували мита, які Китай стягує зі США. Минулого року Китай імпортував товарів зі США на суму майже 164 млрд. доларів, що є найнижчим показником за чотири роки.

"Дії США не відповідають правилам міжнародної торгівлі, серйозно підривають законні права та інтереси Китаю і є типовим одностороннім залякуванням", — йдеться у заяві Міністерства фінансів, в якій прописано введення 34-відсоткового мита.

Економічний конфлікт між двома урядами перекинувся й на приватні компанії в обох країнах.

Нагадаємо, 3 квітня китайський юань впав до найнижчого рівня за останні сім тижнів, а фондові ринки обвалилися після того, як президент США Дональд Трамп представив широкий набір взаємних мит, які особливо обтяжливі для Китаю та його основних торгових партнерів.