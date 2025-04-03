Китайські акції та юань впали після оголошення нових тарифів Трампа: що відомо

Сьогодні, 3 квітня, китайський юань впав до найнижчого рівня за останні сім тижнів, а фондові ринки обвалилися після того, як президент США Дональд Трамп представив широкий набір взаємних мит, які особливо обтяжливі для Китаю та його основних торгових партнерів.

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Про це пише агентство Reuters.

У той час як інвестори минулого тижня готувалися до введення цього мита, останні тарифи Вашингтона виявилися агресивнішими, ніж очікувалося.

Китайський імпорт постраждає від тарифів у розмірі 34% на додаток до 20%, які раніше запровадив Трамп. Таким чином загальне нове мито становитиме 54%. Найбільше постраждали країни у ланцюжку постачання Китаю: В'єтнам, Камбоджа та Лаос отримали тарифи у розмірі від 46% до 49% відповідно.

Індекс провідних китайських компаній CSI 300 впав на 0,6% до двомісячного мінімуму, в той час як гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,5%.

"Підвищення тарифів виявилося значнішим, ніж очікувала більшість учасників ринку, тому початковою реакцією ринку, швидше за все, стане продовження неприйняття ризиків", - заявила Лінн Сон, головний економіст ING з Китаю.

Хоча ймовірно негайне знецінення юаня, Сун не передбачав навмисної девальвації, оскільки це призвело б до збільшення мит і підірвало переваги стабільності валюти.

Китайський оншорний юань завершив внутрішню сесію на рівні 7,3 за долар, що є найнижчим показником із 12 лютого. Оффшорний юань за ніч сягнув нового місячного мінімуму. Народний банк Китаю (НБК) встановив середній курс вище ринкових оцінок, що є ознакою те, що він прагне стримати знецінення.

Очікування пом'якшення грошово-кредитної політики призвели у четвер до зниження прибутковості китайських облігацій.

Аналітики вважають, що торгівельна війна може ускладнити план Пекіна щодо стимулювання запланованого економічного зростання на рівні приблизно 5% у 2025 році.

Нагадаємо, Китай висловив рішучий протест проти оголошених Дональдом Трампом митних зборів для торгових партнерів США, вимагаючи їх негайного скасування та погрожуючи відповідними заходами для захисту своїх інтересів.