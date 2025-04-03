Китай закликає США скасувати нові мита Трампа, погрожуючи "відплатою"

Китай висловив рішучий протест проти оголошених Дональдом Трампом митних зборів для торгових партнерів США, вимагаючи їх негайного скасування та погрожуючи відповідними заходами для захисту своїх інтересів.

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Про це пише Reuters.

Китайське Міністерство торгівлі вважає, що дії США нехтують багаторічними зусиллями з досягнення балансу в міжнародній торгівлі та ігнорують той факт, що тривалий час самі отримували значні переваги від цієї торгівлі.

"Китай рішуче виступає проти цього та вживатиме контрзаходів для захисту власних прав та інтересів", — заявили в міністерстві.

Трамп обклав Китай найбільшими митами

Зазначається, що у середу, 2 квітня, Трамп посилив торговельний тиск на Китай, заявивши про введення додаткових 34% мит, що в сумі з попередніми 20% складе 54%. Це наближає його до обіцяних під час виборчої кампанії 60%.

Китайські експортери, як і будь-які інші, з суботи зіткнуться з 10% базовим митом, яке є частиною нового 34% мита, на майже всі товари, що постачаються до найбільшої споживчої економіки світу. Це станеться до того, як 9 квітня набудуть чинності інші, ще вищі мита, оголошені Трампом.

Більш того, Трамп підписав указ, який закриває торгову лазівку, яка дозволяла безмитно ввозити в США пакети з низькою вартістю з Китаю та Гонконгу.

Хоча мита, введені Трампом, можуть підштовхнути Китай до пошуку нових торгових партнерів, жоден з існуючих ринків не може зрівнятися з купівельною спроможністю США, де китайські виробники щорічно реалізують продукцію на суму понад 400 мільярдів доларів, зазначає Reuters.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження масштабних митних тарифів проти торговельних партнерів Сполучених Штатів, які він назвав "Днем визволення" Америки.