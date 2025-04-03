- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Китайские акции и юань упали после оглашения новых тарифов Трампа: что известно
Сегодня, 3 апреля, китайский юань упал до самого низкого уровня за последние семь недель, а фондовые рынки обвалились после того, как президент США Дональд Трамп представил широкий набор взаимных пошлин, особенно обременительных для Китая и его основных торговых партнеров.
Об этом пишет агентство R euters.
В то время как инвесторы на прошлой неделе готовились к введению этой пошлины, последние тарифы Вашингтона оказались более агрессивными, чем ожидалось.
Китайский импорт пострадает от тарифов в размере 34% в дополнение к 20%, ранее введенным Трампом. Таким образом, общая новая пошлина составит 54%. Больше всего пострадали страны в цепочке поставки Китая: Вьетнам, Камбоджа и Лаос получили тарифы в размере от 46 до 49% соответственно.
Индекс ведущих китайских компаний CSI 300 упал на 0,6% до двухмесячного минимума, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,5%.
"Повышение тарифов оказалось более значительным, чем ожидало большинство участников рынка, поэтому начальной реакцией рынка, скорее всего, станет продолжение неприятия рисков", — заявила Линн Сон, главный экономист ING из Китая.
Хотя вероятно немедленное обесценивание юаня, Сун не предусматривал умышленной девальвации, поскольку это привело бы к увеличению пошлин и подорвало преимущества стабильности валюты.
Китайский оншорный юань завершил внутреннюю сессию на уровне 7,3 доллара, что является самым низким показателем с 12 февраля. Оффшорный юань за ночь достиг нового месячного минимума. Народный банк Китая (НБК) установил средний курс выше рыночных оценок, что является признаком того, что он стремится сдержать обесценивание.
Ожидания смягчения денежно-кредитной политики привели в четверг к снижению доходности китайских облигаций.
Аналитики считают, что торговая война может усложнить план Пекина по стимулированию планируемого экономического роста на уровне примерно 5% в 2025 году.
Напомним, Китай выразил решительный протест против объявленных Дональдом Трампом таможенных пошлин для торговых партнеров США, требуя их немедленной отмены и угрожая соответствующими мерами по защите своих интересов.