Китайские акции и юань упали после оглашения новых тарифов Трампа: что известно

Сегодня, 3 апреля, китайский юань упал до самого низкого уровня за последние семь недель, а фондовые рынки обвалились после того, как президент США Дональд Трамп представил широкий набор взаимных пошлин, особенно обременительных для Китая и его основных торговых партнеров.

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Об этом пишет агентство R euters.

В то время как инвесторы на прошлой неделе готовились к введению этой пошлины, последние тарифы Вашингтона оказались более агрессивными, чем ожидалось.

Китайский импорт пострадает от тарифов в размере 34% в дополнение к 20%, ранее введенным Трампом. Таким образом, общая новая пошлина составит 54%. Больше всего пострадали страны в цепочке поставки Китая: Вьетнам, Камбоджа и Лаос получили тарифы в размере от 46 до 49% соответственно.

Индекс ведущих китайских компаний CSI 300 упал на 0,6% до двухмесячного минимума, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,5%.

"Повышение тарифов оказалось более значительным, чем ожидало большинство участников рынка, поэтому начальной реакцией рынка, скорее всего, станет продолжение неприятия рисков", — заявила Линн Сон, главный экономист ING из Китая.

Хотя вероятно немедленное обесценивание юаня, Сун не предусматривал умышленной девальвации, поскольку это привело бы к увеличению пошлин и подорвало преимущества стабильности валюты.

Китайский оншорный юань завершил внутреннюю сессию на уровне 7,3 доллара, что является самым низким показателем с 12 февраля. Оффшорный юань за ночь достиг нового месячного минимума. Народный банк Китая (НБК) установил средний курс выше рыночных оценок, что является признаком того, что он стремится сдержать обесценивание.

Ожидания смягчения денежно-кредитной политики привели в четверг к снижению доходности китайских облигаций.

Аналитики считают, что торговая война может усложнить план Пекина по стимулированию планируемого экономического роста на уровне примерно 5% в 2025 году.

Напомним, Китай выразил решительный протест против объявленных Дональдом Трампом таможенных пошлин для торговых партнеров США, требуя их немедленной отмены и угрожая соответствующими мерами по защите своих интересов.