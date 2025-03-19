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Последствия торговой войны США: Китай отменил двухлетний запрет на импорт мяса птицы из Аргентины

тушка курицы
КНР снял запрет на импорт мяса птицы из Аргентины. / freepik

Китай снял двухлетний запрет на импорт мяса птицы из Аргентины, вновь открыв ключевой канал поставок на фоне торговой войны с Соединенными Штатами, приведший к высоким пошлинам на продукцию американских сельхозпроизводителей.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Аргентина приостановила экспорт птицы в феврале 2023 года после обнаружения высокопатогенного птичьего гриппа (ВППГ) у коммерческих птиц, что побудило Китай ввести запрет в марте того же года.

Как отметили в главном таможенном управлении КНР, импорт птицы и сопутствующих продуктов от американского производителя разрешили с 17 марта после анализа рисков, данные которых не уточняются.

По данным Министерства сельского хозяйства США, до запрета на импорт Аргентина была третьим по величине поставщиком куриной продукции Китай.

Отмена запрета импорта мяса птицы происходит на фоне торгового противостояния между Пекином и Вашингтоном. Китай ввел 15% импортную пошлину на американских кур в рамках тарифов, охватывающих американскую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию стоимостью 21 млрд долларов.

Отмечается, что в 2024 г. Соединенные Штаты были третьим по величине поставщиком мяса в Китай после Бразилии и Аргентины, на долю которых пришлось 590 000 тонн или 9% от общего объема импорта.

Напомним, 10 марта вступили в силу китайские пошлины в размере 15% на ряд сельскохозяйственных товаров США, что может обострить торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира.

Автор:
Татьяна Ковальчук