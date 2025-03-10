Ответные пошлины: Китай внедрил новые тарифы на сельскохозяйственную продукцию из США

В понедельник, 10 марта, вступили в силу китайские пошлины в размере 15% на ряд сельскохозяйственных товаров США, что может обострить торговый спор между двумя крупнейшими экономиками мира.

Об этом сообщает Вloomberg.

Пошлины имеют далеко идущие последствия, касаясь товаров от говядины и птицы до зерна. Наряду с тарифами Пекин также заявил, что полностью приостановит импорт сои из трех предприятий США, а также прекратит закупку американской древесины в виде бревен.

Действия Пекина произошли после того, как администрация Трампа удвоила таможенную пошлину на весь китайский экспорт. Меры Китая коснулись товаров, которые азиатская страна может закупать в других странах, защищая внутреннюю экономику от ответного удара.

Китайские чиновники выразили уверенность в том, что смогут преодолеть торговое напряжение с президентом Дональдом Трампом. На прошлой неделе министр финансов Лань Фоан заявил в кулуарах ежегодной законодательной сессии в Пекине, что у центрального правительства достаточно инструментов фискальной политики и пространства для реагирования на возможные внутренние и внешние вызовы

Издание отмечает, что ответ Китая, по-видимому, был рассчитан на то, чтобы избежать эскалации после того, как Трамп начал глобальную торговую войну, оставив место для переговоров между двумя сторонами. Хотя лидер США дал понять, что готов поговорить с главой КНР Си Цзиньпином, пока никакой информации о переговорах не было.

В воскресенье официальные данные показали, что потребительская инфляция в Китае снизилась гораздо сильнее, чем ожидалось, и впервые за 13 месяцев опустилась ниже нуля.

Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий такие волатильные товары, как продукты питания и энергоносители, снизился впервые с 2021 года на 0,1%. Кроме того, в попытке нарастить расходы и противостоять американским тарифам, Китай увеличивает общий дефицит бюджета до самого высокого уровня за последние три десятилетия.

Следует заметить, что экспортеры продовольствия Европы готовятся к тарифному удару Трампа . Стратегия президента США по внедрению и отмене тарифов сеет путаницу на рынках и держит отрасли по всему миру в напряжении.