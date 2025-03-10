Мита у відповідь: Китай впровадив нові тарифи на сільськогосподарську продукцію з США

У понеділок, 10 березня, набули чинності китайські мита у розмірі 15% на низку сільськогосподарських товарів США, що може загострити торговельну суперечку між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє Вloomberg.

Мита мають далекосяжні наслідки, торкаючись товарів від яловичини та птиці до зерна. Поряд із тарифами Пекін також заявив, що повністю призупинить імпорт сої з трьох підприємств США, а також припинить закупівлю американської деревини у вигляді колод.

Дії Пекіна відбулися після того, як адміністрація Трампа подвоїла мито на весь китайський експорт. Заходи Китаю торкнулися товарів, які азіатська країна може закуповувати в інших країнах, захищаючи внутрішню економіку від удару у відповідь.

Китайські чиновники висловили впевненість у тому, що вони зможуть подолати торгову напругу з президентом Дональдом Трампом. Минулого тижня міністр фінансів Лань Фоан заявив у кулуарах щорічної законодавчої сесії у Пекіні, що центральний уряд має достатньо інструментів фіскальної політики та простору для реагування на можливі внутрішні та зовнішні виклики

Видання зазначає, що відповідь Китаю, мабуть, була розрахована на те, щоб уникнути ескалації після того, як Трамп розпочав глобальну торгову війну, залишивши місце для переговорів між двома сторонами. Хоча лідер США дав зрозуміти, що готовий поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном, поки жодної інформації щодо переговорів не було.

У неділю офіційні дані показали, що споживча інфляція в Китаї знизилася набагато сильніше, ніж очікувалося, і вперше за 13 місяців опустилася нижче за нуль.

Базовий індекс споживчих цін, який не враховує такі волатильні товари, як продукти харчування та енергоносії, знизився вперше з 2021 року на 0,1%. Крім того, у спробі наростити витрати та протистояти американським тарифам Китай збільшує загальний дефіцит бюджету до найвищого рівня за останні три десятиліття.

Варто зауажити, що експортери продовольства Європи готуються до тарифного удару Трампа. Стратегія президента США щодо запровадження та скасування тарифів сіє плутанину на ринках та тримає галузі по всьому світу у напрузі.