Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,27

--0,09

EUR

44,56

+0,31

Наличный курс:

USD

41,36

41,25

EUR

44,75

44,48

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп смягчил новые пошлины для Канады и Мексики, но торговое напряжение растет

Трамп смягчил новые пошлины для Канады и Мексики, но торговое напряжение растет
Это уже второе ослабление тарифной политики за последние два дня.

Президент США Дональд Трамп подписал указы, которыми расширил список товаров, освобождаемых от новых пошлин на импорт из Канады и Мексики. Это уже второе ослабление тарифной политики за последние два дня, что вызвало неоднозначную реакцию бизнеса и финансовых рынков.

Об этом пишет BBC.

В среду Трамп объявил, что временно отменит 25% импортную пошлину для автопроизводителей только через день после ее введения. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поблагодарила за этот шаг, а министр финансов Канады заявил, что страна, в свою очередь, откладывает второй этап соответствующих пошлин на американскую продукцию.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что разговаривал с Трампом, во время которого американский президент неоднократно использовал нецензурную лексику. Трюдо отметил, что несмотря на некоторые уступки, торговая война между двумя союзниками остается возможной.

По словам Шейнбаум, ее переговоры с Трампом были "замечательными и уважительными". Она подчеркнула, что страны будут работать вместе над борьбой с контрабандой фентанила из Мексики в США и нелегальным оборотом оружия в обратном направлении.

Изменения в тарифной политике распространяются на товары, ввозимые в рамках Соглашения США, Мексики и Канады (USMCA), включая телевизоры, кондиционеры, авокадо и говядину. Также снижена пошлина на калий – ключевой компонент удобрений – с 25% до 10%.

Под угрозой пошлин остается более половины товаров

Впрочем, представитель Белого дома отметил, что около 50% импорта из Мексики и 62% из Канады остаются под угрозой новых пошлин. 2 апреля администрация Трампа планирует обнародовать рекомендации по взаимным тарифам для других стран.

Финансовые рынки отреагировали на торговое напряжение падением. Индекс S&P 500 в четверг снизился на 1,8%. Джордж Годбер из Polar Capital отметил, что из-за непредсказуемых решений Трампа бизнесу все сложнее планировать производство.

Подписывая указы, Трамп отверг предположение, что это решение связано с падением рынка, поскольку за рынком он не следит.

Однако не все восприняли эти меры положительно. Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд назвал их "незначительными" и заявил, что Канада все еще рассматривает возможность введения 25% тарифа на поставляемую в США электроэнергию.

Аналитики предупреждают, что тарифная политика Трампа может повлечь за собой рост цен для американских потребителей, а также нанести значительный ущерб экономикам Канады и Мексики. По данным Министерства торговли США, торговый дефицит страны в январе вырос на 34% до 130 миллиардов долларов.

Несмотря на риски, американские компании пока приспосабливаются к новой реальности. Грегори Браун из BenLee отметил, что бизнес принимает более высокие цены, а экономика США остается устойчивой. Он рассматривает шаги Трампа как адаптацию к потребностям рынка, что свидетельствует о его прагматичном подходе.

Добавим, что 3 марта Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады. В сообщении Белого дома говорится, что Трамп "предоставил Канаде и Мексике широкие возможности для обуздания опасной деятельности картелей и притока смертельных наркотиков", поступающих в США, однако обе страны "не смогли должным образом разрешить ситуацию".

В ответ правительство Канады объявило о введении масштабного пакета пошлин на продукцию, произведенную в США, после того, как президент Дональд Трамп во вторник, 4 марта, подтвердил, что его администрация введет пошлины против Канады и Мексики.

Автор:
Татьяна Гойденко