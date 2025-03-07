Трамп смягчил новые пошлины для Канады и Мексики, но торговое напряжение растет

Президент США Дональд Трамп подписал указы, которыми расширил список товаров, освобождаемых от новых пошлин на импорт из Канады и Мексики. Это уже второе ослабление тарифной политики за последние два дня, что вызвало неоднозначную реакцию бизнеса и финансовых рынков.

Об этом пишет BBC.

В среду Трамп объявил, что временно отменит 25% импортную пошлину для автопроизводителей только через день после ее введения. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поблагодарила за этот шаг, а министр финансов Канады заявил, что страна, в свою очередь, откладывает второй этап соответствующих пошлин на американскую продукцию.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что разговаривал с Трампом, во время которого американский президент неоднократно использовал нецензурную лексику. Трюдо отметил, что несмотря на некоторые уступки, торговая война между двумя союзниками остается возможной.

По словам Шейнбаум, ее переговоры с Трампом были "замечательными и уважительными". Она подчеркнула, что страны будут работать вместе над борьбой с контрабандой фентанила из Мексики в США и нелегальным оборотом оружия в обратном направлении.

Изменения в тарифной политике распространяются на товары, ввозимые в рамках Соглашения США, Мексики и Канады (USMCA), включая телевизоры, кондиционеры, авокадо и говядину. Также снижена пошлина на калий – ключевой компонент удобрений – с 25% до 10%.

Под угрозой пошлин остается более половины товаров

Впрочем, представитель Белого дома отметил, что около 50% импорта из Мексики и 62% из Канады остаются под угрозой новых пошлин. 2 апреля администрация Трампа планирует обнародовать рекомендации по взаимным тарифам для других стран.

Финансовые рынки отреагировали на торговое напряжение падением. Индекс S&P 500 в четверг снизился на 1,8%. Джордж Годбер из Polar Capital отметил, что из-за непредсказуемых решений Трампа бизнесу все сложнее планировать производство.

Подписывая указы, Трамп отверг предположение, что это решение связано с падением рынка, поскольку за рынком он не следит.

Однако не все восприняли эти меры положительно. Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд назвал их "незначительными" и заявил, что Канада все еще рассматривает возможность введения 25% тарифа на поставляемую в США электроэнергию.

Аналитики предупреждают, что тарифная политика Трампа может повлечь за собой рост цен для американских потребителей, а также нанести значительный ущерб экономикам Канады и Мексики. По данным Министерства торговли США, торговый дефицит страны в январе вырос на 34% до 130 миллиардов долларов.

Несмотря на риски, американские компании пока приспосабливаются к новой реальности. Грегори Браун из BenLee отметил, что бизнес принимает более высокие цены, а экономика США остается устойчивой. Он рассматривает шаги Трампа как адаптацию к потребностям рынка, что свидетельствует о его прагматичном подходе.

Добавим, что 3 марта Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады. В сообщении Белого дома говорится, что Трамп "предоставил Канаде и Мексике широкие возможности для обуздания опасной деятельности картелей и притока смертельных наркотиков", поступающих в США, однако обе страны "не смогли должным образом разрешить ситуацию".

В ответ правительство Канады объявило о введении масштабного пакета пошлин на продукцию, произведенную в США, после того, как президент Дональд Трамп во вторник, 4 марта, подтвердил, что его администрация введет пошлины против Канады и Мексики.