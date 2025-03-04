Трамп ввел 25% пошлины на товары из Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады.

Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

Отмечается, что Трамп вводит пошлины по Канаде и Мексике в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для борьбы с чрезвычайной угрозой национальной безопасности США, включая общественное здравоохранение, которое создает неконтролируемая торговля наркотиками.

В сообщении Белого дома говорится, что Трамп "предоставил Канаде и Мексике широкие возможности для обуздания опасной деятельности картелей и притока смертельных наркотиков", поступающих в США, однако обе страны "не смогли должным образом разрешить ситуацию".

"Ранее Трамп пообещал "подписать все необходимые документы, чтобы взыскать из Мексики и Канады 25% пошлины на все товары, поступающие в Соединенные Штаты. Этот тариф будет действовать до тех пор, пока наркотики, в частности, фентанил, и все нелегальные иностранцы не прекратят это вторжение в нашу страну!» — отмечается в заявлении.

Новые тарифы вступают в силу уже сегодня, во вторник, 4 марта.

Ранее Трамп отложил введение пошлин на месяц после разговоров с лидерами Канады и Мексики. Страны договорились принять меры по борьбе с контрабандой наркотиков через границу.

Пошлины Трампа

Президент США Дональд Трамп свел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без всяких исключений.

Также Трамп планирует ввести пошлины на автомобили "в районе 25%" и аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции.

Глава Белого дома также подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлины на китайские товары.

Китай в ответ на действия Трампа ввел 10% пошлины на нефть, сельскохозяйственную технику и 15% на уголь и сжиженный газ.