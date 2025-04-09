Китай скликає нараду через ескалацію торговельної війни з США – Reuters

На тлі зростання напруженості в торговельних відносинах зі США, вище керівництво Китаю планує провести зустріч у середу для обговорення заходів стимулювання економіки та підтримки стабільності на фінансових ринках.

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Про це пише Reuters.

За прогнозами економістів, наслідки торговельної війни можуть суттєво сповільнити зростання другої за величиною економіки світу – на один-два відсоткові пункти вже цього року, а також призвести до збільшення надлишкових потужностей, втрати робочих місць та посилення дефляції.

Очікується, що на зустрічі будуть присутні високопосадовці з кількох урядових і регулюючих органів, включно з центральним банком, Народним банком Китаю і Міністерством фінансів. Також можлива присутність чиновників з Міністерства торгівлі, а також банківського регулятора National Financial Regulatory Administration і регулятора цінних паперів China Securities Regulatory Commission.

Політики обговорять заходи щодо збільшення внутрішнього споживання та підтримки ринків капіталу в Китаї, повідомили джерела видання.

Як пише Reuters, для Китаю ескалація торгової війни відбувається на тлі тривалої кризи на ринку нерухомості та значного боргу місцевих органів влади, що негативно впливає на довіру бізнесу та споживачів.

Хоча Пекін минулого тижня запровадив відповідні мита проти США, демонструючи готовність протистояти тиску, аналітики вважають, що тарифна політика Трампа щодо Китаю та країн, які торгують з ним, ставить китайську владу у складне становище.

Мита США проти Китаю у 104%

2 квітня Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, а також додаткових мит для приблизно 60 країн, включно з Китаєм.

Для Китаю це означало додаткове мито в 34%, що разом із попередніми становило 54%. У відповідь Пекін оголосив про введення додаткового мита в 34% на всі американські товари.

Згодом Сполучені Штати ввели додаткові 50% мита на китайський імпорт. Таким чином, загальна ставка тарифів тепер сягає 104% і набула чинності 9 квітня. Речник МЗС КНР Лінь Цзянь у відповідь на застосування Трампом мит на імпорт у розмірі 104% заявив, що Китай не шукає конфліктів.