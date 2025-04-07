Відповідь Трампу: Китай обмежує експорт рідкоземельних металів

Після того, як президент США Дональд Трамп ввів нові мита, Китай вдався до стратегічного кроку, значно обмеживши експорт рідкоземельних металів - сировини, що має критичне значення для виробництва електромобілів, військової техніки та іншої високотехнологічної продукції.

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Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у відповідь на тарифну політику адміністрації Білого дому, Пекін оголосив про запровадження експортного контролю на сім видів рідкісноземельних елементів.

Наразі Китай забезпечує близько 70% глобального виробництва рідкісноземельних металів і є найбільшим у світі постачальником.

Політику контролю давно вважають потенційною геополітичною зброєю Пекіну, враховуючи залежність США від китайських поставок, пише Bloomberg.

Раніше Пекін уже вживав подібних заходів щодо експорту стратегічних мінералів, зокрема германію, галію, графіту та сурми. Нові обмеження не означають повної заборони, однак усі поставки за кордон тепер проходитимуть ретельнішу перевірку.

Посилений контроль

Як пише Bloomberg, список елементів, що потрапили під контроль, включає самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій. Два найбільш розповсюджених, неодим і празеодим, - наразі не включили до списку.

"На відміну від семи вибраних рідкісноземельних елементів, вони легше доступні за межами Китаю, що може зробити будь-який контроль менш впливовим. Їх, можливо, виключили, щоб зберегти можливість майбутнього контролю", - зауважив професор Університету штату Бойсе Девід Абрахам.

В Міністерство торгівлі КНР підкреслили, що контроль над експортом рідкісноземельних металів відповідає цілям національної безпеки та глобальної стабільності.

Своєю чергою, Асоціація промисловості кольорових металів Китаю запевнила, що ці обмеження не нашкодять глобальним ланцюгам поставок.

"До тих пір, поки компанії не займаються діяльністю, яка завдає шкоди національному суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю, заходи експортного контролю не вплинуть на їх нормальне функціонування та торгівлю", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Китай відповів на нові мита США рядом заходів, включаючи мита у розмірі 34% на весь американський імпорт. Нові мита Пекін запровадить з 10 квітня 2025 року.

Зауважимо, у лютому й на початку березня Трамп підняв мита на загальну суму 20% до наявних тарифів на весь імпорт з Китаю. Китай у відповідь запровадив мита в розмірі 10% на нафту і сільськогосподарську техніку зі США, а також 15% на вугілля і скраплений природний газ.