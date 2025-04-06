Китай заблокував продаж TikTok США після нових мит Трампа

Попри досягнення попередньої згоди між адміністрацією Дональда Трампа та китайським власником TikTok — компанією ByteDance, угода про передачу контролю над додатком американським інвесторам зірвалася.

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Про це пише Вloomberg.

Причиною стало рішення Китаю відкликати своє схвалення після того, як Білий дім оголосив нову хвилю мит на китайський імпорт, що спричинило загострення торговельної напруги.

За даними джерел, знайомих із перемовинами, до 5 квітня планувалося офіційне оголошення про створення нової американської версії TikTok, де ByteDance мала б менше 20% частки, що відповідало б вимогам нового законодавства США. Однак наступного дня після ухвалення мит китайська сторона відкликала підтримку угоди, вимагаючи передусім переговорів щодо тарифів.

ByteDance підтвердила ведення переговорів із урядом США, але зазначила, що угода може бути укладена лише згідно з китайським законодавством. Наразі ж Трамп надав ще 75 днів на завершення перемовин, хоча це вже перевищує встановлену законом межу одноразового 90-денного продовження.

Під тиском дедлайну, команда Трампа розглядала пропозицію від американського консорціуму, до якого входять Oracle, Blackstone і Andreessen Horowitz. План передбачає створення окремої американської структури TikTok, де 50% володіли б нові інвестори, ще 30% — чинні американські інвестори ByteDance, а сама китайська компанія зберегла б менше 20%.

Суперечливою залишалася доля ключового алгоритму TikTok, який, згідно з планом, мав залишитися у власності ByteDance. Це викликало критику, адже контроль Китаю над технологією залишає ризики щодо доступу до даних користувачів.

Ситуація також відображає зміну позиції Трампа. Якщо у 2020 році він намагався повністю заборонити TikTok через загрози нацбезпеці, то тепер він називає додаток ефективним інструментом для охоплення молоді та фактором своєї перемоги на виборах 2024 року. У своєму дописі в Truth Social Трамп зазначив, що США готові розглядати тарифні поступки в обмін на підтримку угоди з боку Пекіна.

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь підкреслило, що країна послідовно виступає проти мит та порушення ринкових правил, і залишає за собою право на контрзаходи.

Додамо, раніше Трамп заявив, що угода про продаж TikTok американському покупцю з китайською компанією ByteDance буде укладена до суботи, 5 квітня. Також вінприпускав, що може знизити мита на товари з Китаю в обмін на угоду з ByteDance щодо продажу американських активів TikTok.