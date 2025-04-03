Amazon подав заявку на покупку TikTok: що відомо

Компанія Amazon в останній момент подала заявку на придбання американського підрозділу TikTok у китайської ByteDance.

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Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що пропозиція про покупку була направлена ​​у формі листа, адресованого віцепрезиденту США Джей Ді Венсу та міністру торгівлі країни Говарду Латнику.

Співрозмовники видання уточнюють, що різні сторони, які беруть участь у переговорах щодо зміни структури власності TikTok, не сприймають серйозно пропозицію Amazon.

В Amazon від коментарів відмовилися. Оцінки вартості соцмережі в рамках пропозиції не називаються.

The New York Times зазначає, що Дональд Трамп планує провести зустріч із високопосадовцями Білого дому, на якій обговорюватиметься майбутнє TikTok. Потенційна угода може припускати входження в капітал соцмережі нових американських інвесторів, включно з Oracle і Blackstone, без формального продажу компанії, проте незрозуміло, наскільки така угода відповідатиме вимогам американського законодавства.

Раніше Трамп заявив, що угода про продаж TikTok американському покупцю з китайською компанією ByteDance буде укладена до суботи, 5 квітня.

Також Трамп припускав, що може знизити мита на товари з Китаю в обмін на угоду з компанією ByteDance щодо продажу американських активів TikTok.

У випадку, якщо для TikTok не знайдеться нових власників, і угоду не буде укладено до 5 квітня включно, застосунок припинить свою роботу на території США. Наразі понад 170 мільйонів американців користуються ним.

У США хочуть заборонити TikTok

Зазначимо, що спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Дональд Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, а також китайського месенджеру WeChat.

Але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році, ще до набрання ним чинності, втім, доручивши Міністерству торгівлі провести дослідження безпекових проблем стосовно цих додатків. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTokна своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Наразі китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу “ні комерційно, ні технологічно, ні юридично”.

Раніше повідомлялося, що китайські чиновники розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску.