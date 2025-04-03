Amazon и OnlyFans планируют приобрести TikTok

Компания Amazon подала заявку на приобретение американского подразделения TikTok у китайской ByteDance. Социальную сеть также хочет купить консорциум, возглавляемый основателем OnlyFans Тимом Стокли.

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Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что предложение о покупке было направлено в форме письма, адресованного вице-президенту США Джей Ди Венсу и министру торговли страны Говарду Латнику.

Собеседники издания уточняют, что разные стороны, участвующие в переговорах по изменению структуры собственности TikTok, серьезно не воспринимают предложение Amazon.

В Amazon от комментариев отказались. Оценки стоимости соцсети в рамках предложения не именуются.

Как пишет Reuters, акции Amazon выросли примерно на 2% на фоне новостей о возможной покупке TikTok.

Amazon давно вынашивала амбициозные планы по внутренней социальной сети, которая могла бы помочь ей продавать больше товаров.

Кроме того, стартап Zoop, руководимый Тим Стокли, основателем сайта социальных медиа с содержанием для взрослых OnlyFans, сотрудничает с криптовалютным фондом, чтобы подать заявку на участие в торгах за активы TikTok.

The New York Times отмечает, что Дональд Трамп планирует провести встречу с чиновниками Белого дома, на которой будет обсуждаться будущее TikTok. Потенциальное соглашение может предполагать вхождение в капитал соцсети новых американских инвесторов, включая Oracle и Blackstone, без формальных продаж компании, однако непонятно, насколько такое соглашение будет отвечать требованиям американского законодательства.

Ранее Трамп заявил, что соглашение о продаже TikTok американскому покупателю с китайской компанией ByteDance будет заключено до субботы, 5 апреля.

Также Трамп предполагал, что может снизить пошлины на товары из Китая в обмен на сделку с компанией ByteDance по продаже американских активов TikTok.

В случае, если TikTok не найдет новых владельцев, и соглашение не будет заключено до 5 апреля включительно, приложение прекратит свою работу на территории США. В настоящее время более 170 миллионов американцев пользуются им.

В США хотят запретить TikTok

Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Дональд Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, а также китайского мессенджера WeChat .

Но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году, еще до вступления его в силу, впрочем, поручив Министерству торговли провести исследование проблем безопасности в отношении этих приложений. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

Ранее сообщалось, что китайские чиновники рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok миллиардеру Илону Маску.