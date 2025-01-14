Илон Маск может приобрести активы TikTok в США

Китайские чиновники рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok миллиардеру Илону Маску, если компания не сможет избежать запрета соцсети в США.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что китайские власти хотят, чтобы TikTok оставался под контролем материнской компании Bytedance. В настоящее время компания оспаривает будущий запрет соцсети в США, подав апелляцию в Верховный суд США. Но судьи во время прений 10 января дали понять, что, скорее всего, поддержат закон о запрете TikTok в США.

По данным собеседников издания, один из рассматриваемых сценариев предполагает, что платформа социальных сетей X Илона Маска возьмет под контроль американские операции TikTok и будут управлять бизнесом совместно.

Имея более 170 миллионов пользователей в США, TikTok мог бы усилить усилия X по привлечению рекламодателей. Маск также основал отдельную компанию по искусственному интеллекту xAI, которая могла бы извлечь выгоду от огромных объемов данных, генерируемых TikTok.

Впрочем, китайские официальные лица еще не пришли к окончательному консенсусу, а обсуждения пока находятся на начальном этапе.

Как отмечает Bloomberg, потенциальное громкое соглашение с одним из ближайших союзников новоизбранного президента Дональда Трампа имеет определенную привлекательность для китайского правительства, которое, как ожидается, окажет определенное влияние на то, будет ли TikTok продан в конечном итоге.

Маск потратил более 250 миллионов долларов на поддержку переизбрания Трампа, и ему было предложено играть важную роль в повышении эффективности работы правительства после вступления республиканца в должность.

Китайское правительство владеет так называемой «золотой акцией» в аффилированной компании ByteDance, что дает ему возможность влиять на стратегию и деятельность компании. TikTok утверждает, что контроль распространяется только на китайскую дочернюю компанию Douyin Information Service Co. и не имеет никакого отношения к деятельности ByteDance за пределами Китая.

Однако экспортные правила Пекина не позволяют китайским компаниям продавать свои программные алгоритмы, такие как неотъемлемая часть TikTok. Поскольку китайское правительство должно было бы одобрить продажу, которая включает ценный механизм рекомендаций TikTok, оно оказывает значительное влияние на любое возможное соглашение.

В США хотят запретить TikTok

Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Дональд Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, а также китайского мессенджера WeChat .

Но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году, еще до вступления его в силу, впрочем, поручив Министерству торговли провести исследование проблем безопасности в отношении этих приложений. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

В свою очередь, Дональд Трамп недавно заявил, что не стоит запрещать платформу TikTok в течение "некоторого времени", упомянув о результатах охватов своего контента во время предвыборной кампании. Он также обратился в Верховный суд с просьбой отложить ожидаемый запрет TikTok, который может вступить в силу за день до его инаугурации.