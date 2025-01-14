Ілон Маск може придбати активи TikTok у США

Китайські чиновники розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі в США.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що китайська влада хоче, щоб TikTok залишався під контролем материнської компанії Bytedance. Наразі компанія оскаржує майбутню заборону соцмережі у США, подавши апеляцію до Верховного суду США. Але судді під час дебатів 10 січня дали зрозуміти, що, швидше за все, підтримають закон про заборону TikTok у США.

За даними співрозмовників видання, один зі сценаріїв, який розглядається, передбачає, що платформа соціальних мереж X Ілона Маска візьме під контроль американські операції TikTok і будуть керувати бізнесом спільно.

Маючи понад 170 мільйонів користувачів у США, TikTok міг би підсилити зусилля X по залученню рекламодавців. Маск також заснував окрему компанію зі штучного інтелекту xAI, яка могла б отримати вигоду від величезних обсягів даних, що генеруються TikTok.

Утім, китайські офіційні особи ще не дійшли остаточного консенсусу, а обговорення поки перебувають на початковому етапі.

Як зауважує Bloomberg, потенційна гучна угода з одним із найближчих союзників новообраного президента Дональда Трампа має певну привабливість для китайського уряду, який, як очікується, матиме певний вплив на те, чи буде TikTok проданий в кінцевому підсумку.

Маск витратив понад 250 мільйонів доларів на підтримку переобрання Трампа, і йому було запропоновано відігравати важливу роль у підвищенні ефективності роботи уряду після того, як республіканець вступить на посаду.

Китайський уряд володіє так званою «золотою акцією» в афілійованій компанії ByteDance, що дає йому можливість впливати на стратегію та діяльність компанії. TikTok стверджує, що контроль поширюється лише на китайську дочірню компанію Douyin Information Service Co. і не має жодного відношення до діяльності ByteDance за межами Китаю.

Проте експортні правила Пекіна не дозволяють китайським компаніям продавати свої програмні алгоритми, такі як той, що є невід'ємною частиною TikTok. Оскільки китайський уряд повинен був би схвалити продаж, який включає цінний механізм рекомендацій TikTok, він має значний вплив на будь-яку можливу угоду.

У США хочуть заборонити TikTok

Зазначимо, що спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Дональд Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, а також китайського месенджеру WeChat.

Але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році, ще до набрання ним чинності, втім, доручивши Міністерству торгівлі провести дослідження безпекових проблем стосовно цих додатків. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTokна своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Наразі китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу “ні комерційно, ні технологічно, ні юридично”.

Своєю чергою Дональд Трамп нещодавно заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.