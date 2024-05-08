TikTok оскаржив закон про продаж або заборону платформи в США до січня 2025 року

Популярний додаток для коротких відео TikTok зі своєю материнською компанією ByteDance оскаржують у федеральному суді США закон, який може призвести до продажу соцмережі американській компанії або до її заборони. Про це повідомляє Reuters.

Закон, підписаний президентом Джозефом Байденом 24 квітня, надає ByteDance термін до 19 січня 2025 року, щоб продати платформу або ж зіткнутися з її забороною на території США. Компанії подали позов до Апеляційного суду США по округу Колумбія, заявляючи, що цей документ суперечить Першій поправці до Конституції США, яка гарантує свободу слова.

Також аргументи TikTok ґрунтуються на тому, що продаж платформи американській компанії є неможливим з "комерційної, технологічної та юридичної" точки зору. Позивачі прогнозують, що заборона позбавить 170 мільйонів американців унікального способу спілкування та самовираження.

Влада США проти TikTok

Законопроєкт щодо заборони або продажу TikTok був підтриманий переважною більшістю голосів у Конгресі США через побоювання американських законодавців, що Китай може отримати доступ до даних про американців або шпигувати за ними за допомогою цього сервісу.

В свою чергу, сам TikTok заперечує, що він ділився або будь-коли буде ділитися даними користувачів з США, у своєму позові звинувачуючи американських законодавців у "спекулятивності" їхніх побоювань.

Як зазначено в позові, 58% ByteDance наразі належить глобальним інституційним інвесторам, включаючи BlackRock, General Atlantic та Susquehanna International Group. 21% належить китайському засновнику компанії, а ще 21% акцій розподілено серед співробітників, серед яких 7 тисяч американців.

Зазначимо, що Байден може продовжити крайній термін 19 січня на три місяці, якщо дійде висновку, що ByteDance досягає прогресу у вирішенні питання. При цьому в позові йдеться, що той факт, що кампанія Байдена як кандидата на посаду наступного президента США продовжує використовувати TikTok, "підриває твердження про те, що платформа становить реальну загрозу для американців".

В свою чергу, кампанія його конкурента від Республіканської партії та попереднього президента Дональда Трампа TikTok не використовує. Нагадаємо при цьому, що протистояння американської влади та цієї соцмережі почалося в 2020 році саме за правління Трампа, який спробував заборонити в США цей сервіс, а також китайський месенджер WeChat. Втім, рішення було скасовано Байденом після приходу до влати в 2021 році, ще до набрання чинності.

Спроба заборони на рівні штату

Нагадаємо також, що в травні губернатор американського штату Монтана Грег Джанфорте підписав закон, який забороняє роботу TikTok на території штату. Цей крок став першим випадком в США, коли цілий штат заборонив популярну соцмережу.

Заборону було введено з метою захисту жителів від можливого збору Китаєм розвідданих. TikTok було вирішено видалити з магазинів додатків Google Play та App Store, доступних у Монтані. Однак жодних покарань для користувачів, які вже встановили додаток на свої пристрої, передбачено не було.

Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією TikTok, заявивши, що заборона "порушує Конституцію більш ніж одним способом" та "перевищує повноваження штату".

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