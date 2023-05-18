TikTok заборонили в одному зі штатів США

Монтана стала першим штатом в США, де заборонили китайську соціальну мережу розповсюдження коротких відео TikTok. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Губернатор Монтана Грег Джанфорте в середу підписав закон про заборону роботи TikTok в штаті, щоб захистити жителів від збору розвідданих Китаєм.

Монтана заборонить магазинам додатків Google і Apple пропонувати TikTok у штаті, але не буде накладати жодних покарань на осіб, які використовують додаток.

Заборона набуде чинності 1 січня 2024 року. Журналісти припускають, що рішення зіткнеться з судовими оскарженнями.

TikTok, який належить китайській технологічній компанії ByteDance, не відповів, чи планує позов до суду.

Раніше TikTok оприлюднив заяву, в якій заявив. що новий закон порушує права жителів Монтани, передбачені Першою поправкою, і що працюватимуть над захистом прав користувачів у Монтані та за її межами.

TikTok, який налічує понад 150 мільйонів американських користувачів, зіткнувся з закликами законодавців в США заборонити додаток по всій країні через занепокоєння щодо можливого впливу уряду Китаю на платформу.

В квітні у Великій Британії платформу TikTok оштрафували на 12,7 млн фунтів стерлінгів ($15,88 млн) за неправомірне використання даних дітей-користувачів.

Нагадаємо, що у Великій Британії TikTok вже частково заборонений для держслужбовців. Нещодавно Австралія приєдналася до кола країн, які запроваджують обмеження щодо платформи.

Австралія наслідує приклад таких країн, як США, Канада, Нова Зеландія, Данія, Бельгія, заборонивши використання програми на урядових телефонах.

У Швеції співробітникам Збройних сил заборонили використовувати на робочих телефонах TikTok з міркувань безпеки.