TikTok під забороною для військових. У Швеції ввели обмеження на використання застосунку

У Швеції співробітникам Збройних сил заборонили використовувати на робочих телефонах TikTok з міркувань безпеки.

Про це повідомляє видання The Local.

Своє рішення військові обґрунтували "повідомленнями, що з'явилися у відкритих джерелах, про те, як застосунок обробляє інформацію про користувачів".

У Збройних силах Швеції також вважають, що використання мобільних телефонів і планшетів саме собою може становити загрозу безпеці.

Нагадаємо, що останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою.

Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Бельгії, Канади та США.

У США можуть повністю заборонити цей додаток. Американські сенатори представили вже відповідний законопроєкт, а в Білому домі заявили про підтримку такої ініціативи.