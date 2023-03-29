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- ІТ та Телеком
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TikTok під забороною для військових. У Швеції ввели обмеження на використання застосунку
У Швеції співробітникам Збройних сил заборонили використовувати на робочих телефонах TikTok з міркувань безпеки.
Про це повідомляє видання The Local.
Своє рішення військові обґрунтували "повідомленнями, що з'явилися у відкритих джерелах, про те, як застосунок обробляє інформацію про користувачів".
У Збройних силах Швеції також вважають, що використання мобільних телефонів і планшетів саме собою може становити загрозу безпеці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою.
Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Бельгії, Канади та США.
У США можуть повністю заборонити цей додаток. Американські сенатори представили вже відповідний законопроєкт, а в Білому домі заявили про підтримку такої ініціативи.