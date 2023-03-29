TikTok под запретом для военных. В Швеции ввели ограничения на использование приложения

В Швеции сотрудникам Вооруженных сил запретили использовать на рабочих телефонах TikTok из соображений безопасности.

Об этом сообщает издание The Local.

Свое решение военные обосновали "появившимися в открытых источниках сообщениями о том, как приложение обрабатывает информацию о пользователях".

В Вооруженных силах Швеции также считают, что использование мобильных телефонов и планшетов само по себе может представлять угрозу безопасности.

Напомним, что в последнее время уже ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью.

Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Бельгии, Канады и США.

В США могут полностью запретить это приложение. Американские сенаторы представили соответствующий законопроект, а в Белом доме заявили о поддержке такой инициативы.