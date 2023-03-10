- Категорія
- ІТ та Телеком
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Урядовцям Бельгії заборонили користуватися TikTok на службових телефонах
Рада національної безпеки Бельгії заборонила використання TikTok на робочих телефонах урядовців. Про це повідомляє Politico.
Зазначається, що заборона базується на аналізі ризиків, який провели бельгійські спецслужби, й рекомендаціях національного центру кібербезпеки. Вона видана на шість місяців, після чого бельгійська влада проведе переоцінку вказівки.
Урядовці, які користуються особистими телефонами, не зіткнуться з жорсткими обмеженнями, однак влада рекомендує їм не встановлювати TikTok. Крім того, Рада нацбезпеки Бельгії закликала регіональні та місцеві органи влади до подібної заборони, а також просить бельгійський орган із захисту даних дослідити політику конфіденційності застосунку.
"Ми не можемо бути наївними: TikTok — це китайська компанія, яка наразі має повноваження співпрацювати з китайськими спецслужбами", – заявив прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ще напередодні прийняття заборони ІТ-агентство уряду Фландрії, північного регіону Бельгії, вже вирішило заблокувати доступ до TikTok для всіх державних служб, які використовують централізовані ІТ-сервіси та урядову мережу.
Нагадаємо, що останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Канади та США.
При цьому у Штатах можуть повністю заборонити програму. Американські сенатори представили законопроєкт, який дозволить уряду регулювати іноземні технології, зокрема, й TikTok. А в Білому домі заявили про підтримку такої ініціативи.