Урядовцям Бельгії заборонили користуватися TikTok на службових телефонах

Рада національної безпеки Бельгії заборонила використання TikTok на робочих телефонах урядовців. Про це повідомляє Politico.

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Зазначається, що заборона базується на аналізі ризиків, який провели бельгійські спецслужби, й рекомендаціях національного центру кібербезпеки. Вона видана на шість місяців, після чого бельгійська влада проведе переоцінку вказівки.

Урядовці, які користуються особистими телефонами, не зіткнуться з жорсткими обмеженнями, однак влада рекомендує їм не встановлювати TikTok. Крім того, Рада нацбезпеки Бельгії закликала регіональні та місцеві органи влади до подібної заборони, а також просить бельгійський орган із захисту даних дослідити політику конфіденційності застосунку.

"Ми не можемо бути наївними: TikTok — це китайська компанія, яка наразі має повноваження співпрацювати з китайськими спецслужбами", – заявив прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

Ще напередодні прийняття заборони ІТ-агентство уряду Фландрії, північного регіону Бельгії, вже вирішило заблокувати доступ до TikTok для всіх державних служб, які використовують централізовані ІТ-сервіси та урядову мережу.

Нагадаємо, що останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Канади та США.

При цьому у Штатах можуть повністю заборонити програму. Американські сенатори представили законопроєкт, який дозволить уряду регулювати іноземні технології, зокрема, й TikTok. А в Білому домі заявили про підтримку такої ініціативи.