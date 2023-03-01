TikTok контролюватиме, скільки часу підлітки проводять у соцмережі

TikTok обмежить екранний час для підлітків та розширить функції батьківського контролю. Про такі оновлення компанія повідомила на своєму сайті.

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У TikTok з'явиться функція, яка автоматично обмежуватиме час використання для підлітків. Дітям до 18 років соцмережа відвела 60 хвилин безпечного користування у день. Після перевищення цього ліміту застосунок запропонує неповнолітньому ввести пароль, щоб продовжити перегляд. Розробники сподіваються, що таким чином підліток навчиться робити усвідомлений вибір.

Дітям до 13 років також встановлять годинний ліміт, однак розблокувати додаткові 30 хвилин зможуть батьки чи опікуни. Крім того, щотижня від додатку надходитиме звіт про час його використання.

Удосконалюються і функції батьківського контролю. Батьки чи опікуни за допомогою Family Pairing зможуть самі налаштувати щоденний ліміт часу перед екраном для своїх дітей. Причому, встановлювати часові обмеження можна залежно від дня тижня.

Батьки також зможуть відфільтрувати контент, який з'являтиметься я у рекомендаціях, і вимикати сповіщення.

Нагадаємо, наприкінці грудня TikTok увів низку функцій, щоб творці та споживачі контенту могли контролювати отриманий досвід. Тобто користувачі можуть дізнатися, чому відео потрапило до них у рекомендації (у стрічці For You).