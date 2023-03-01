TikTok будет контролировать, сколько времени подростки проводят в соцсети

TikTok ограничит экранное время для подростков и расширит функции родительского контроля. О таких обновлениях компания сообщила на своем сайте.

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В TikTok появится функция, которая автоматически ограничивает время использования для подростков. Детям до 18 лет соцсеть отвела 60 минут безопасного использования в день. После превышения этого лимита приложение предложит несовершеннолетнему ввести пароль для продолжения просмотра. Разработчики надеются, что таким образом ребенок научится делать осознанный выбор.

Детям до 13 лет также установят часовой лимит, однако разблокировать дополнительные 30 минут смогут родители или опекуны. Кроме того, еженедельно от приложения будет поступать отчет о времени его использования.

Совершенствуются и функции родительского контроля. Родители или опекуны с помощью Family Pairing смогут настроить ежедневный лимит времени перед экраном для своих детей. Причем устанавливать временные ограничения можно в зависимости от дня недели.

Родители также могут отфильтровать контент, который будет появляться в рекомендациях, и выключать уведомления.

Напомним, в конце декабря TikTok ввел ряд функций, чтобы создатели и потребители контента могли контролировать полученный опыт. То есть пользователи могут узнать, почему видео попало к ним в рекомендации (в ленте For You).