TikTok пояснюватиме, чому те чи інше відео потрапляє у рекомендації

Платформа TikTok вводить ряд функцій, інструментів та ресурсів, щоб творці та споживачі контенту могли контролювати отриманий досвід. Тобто тепер користувачі зможуть дізнатися, чому відео потрапило до них у рекомендації (у стрічці For You).

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Про це компанія повідомила у своєму блозі.

Глядачі також зможуть дізнатися, чому їм рекомендують кожне окреме відео. TikTok пояснює, що система рекомендує вміст, ранжуючи відео на основі комбінації факторів, заснованих на активності користувача в застосунку.

Щоб зрозуміти, чому те чи інше потрапило в рекомендації, потрібно буде у розділі "для вас" обрати панелі спільного доступу. Потім — обрати "Чому це відео?". Після цього користувач побачить коротке пояснення.

Система рекомендацій TikTok базується на технічній аналітиці — система аналізує звички користувачів і на їх основі підбирає відео. Тепер компанія буде пояснювати принцип відбору контенту.

"Ця функція є одним із багатьох способів, якими ми працюємо, щоб забезпечити суттєву прозорість для людей, які використовують нашу платформу, і базується на ряді кроків, які ми зробили для досягнення цієї мети. Наприклад, ми публікуємо вказівки щодо категорій вмісту, які не підлягають рекомендації, інструменти, які допомагають налаштувати рекомендації, і освітні ресурси, які пояснюють, як працюють наші рекомендації щодо вмісту", — додали в TikTok.

Раніше, TikTok додав нову функцію під назвою AI greenscreen, яка дозволяє користувачам вводити текстову підказку, з якої штучний інтелект генерує зображення.

Крім того, розробники ТikTok почали тестувати ігри у додатку. Це частина бізнес-стратегії виходу ринку ігор. Використання ігор на платформі підвищить дохід TikTok від реклами, а також кількість часу, що користувачі проводять у додатку – одному з найпопулярніших у світі з більш ніж 1 мільярдом активних користувачів щомісяця.