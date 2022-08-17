У TikTok з'явилася функція перетворення тексту на зображення

Відеоплатформа TikTok додала нову функцію під назвою AI greenscreen, яка дозволяє користувачам вводити текстову підказку, з якої штучний інтелект генерує зображення. Про це повідомив портал The Verge.

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Програмне забезпечення створює абстрактні та закручені образи. Це, зокрема, пов'язано з характером пропонованих підказок TikTok, таких як "астронавт в океані" або "квіткова галактика".

При цьому можна задати й більш чіткі запити, наприклад, якщо ввести "людина на пляжі", то програма покаже обриси людини та щось схоже на пісок та воду. Але і такі зображення будуть розмитими.

Штучний інтелект в TikTok згенерував людину на пляжі

Після створення зображення, його можна використовувати як фон для відео. Результат роботи системи TikTok простий у порівнянні з сучасними моделями перетворення тексту на зображення, вважають в The Verge.

Раніше розробники ТikTok почали тестувати ігри у додатку. Це частина бізнес-стратегії виходу ринку ігор. Використання ігор на платформі підвищить дохід TikTok від реклами, а також кількість часу, що користувачі проводять у додатку – одному з найпопулярніших у світі з більш ніж 1 мільярдом активних користувачів щомісяця.