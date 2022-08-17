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В TikTok появилась функция преобразования текста в изображение
Видеоплатформа TikTok добавила новую функцию под названием AI greenscreen, позволяющую пользователям вводить текстовую подсказку, из которой искусственный интеллект генерирует изображение. Об этом сообщил портал The Verge.
Программное обеспечение создает абстрактные и закрученные образы. Это, в частности, связано с характером предлагаемых подсказок TikTok, таких как астронавт в океане или цветочная галактика.
При этом можно задать более четкие запросы, например, если ввести "человек на пляже", то программа покажет очертания человека и что-то похожее на песок и воду. Но и такие изображения будут размыты.
После создания изображения его можно использовать как фон для видео. Результат работы системы TikTok прост по сравнению с современными моделями преобразования текста в изображение, считают в The Verge.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее разработчики ТikTok начали тестировать игры в приложении. Это часть бизнес-стратегии выхода на рынок игр. Использование игр на платформе повысит доход TikTok от рекламы, а также количество времени, которое пользователи проводят в приложении – одном из самых популярных в мире с более чем 1 миллиардом активных пользователей ежемесячно.