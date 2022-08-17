В TikTok появилась функция преобразования текста в изображение

Видеоплатформа TikTok добавила новую функцию под названием AI greenscreen, позволяющую пользователям вводить текстовую подсказку, из которой искусственный интеллект генерирует изображение. Об этом сообщил портал The Verge.

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Программное обеспечение создает абстрактные и закрученные образы. Это, в частности, связано с характером предлагаемых подсказок TikTok, таких как астронавт в океане или цветочная галактика.

При этом можно задать более четкие запросы, например, если ввести "человек на пляже", то программа покажет очертания человека и что-то похожее на песок и воду. Но и такие изображения будут размыты.

Искусственный интеллект в TikTok сгенерировал человека на пляже

После создания изображения его можно использовать как фон для видео. Результат работы системы TikTok прост по сравнению с современными моделями преобразования текста в изображение, считают в The Verge.

Ранее разработчики ТikTok начали тестировать игры в приложении. Это часть бизнес-стратегии выхода на рынок игр. Использование игр на платформе повысит доход TikTok от рекламы, а также количество времени, которое пользователи проводят в приложении – одном из самых популярных в мире с более чем 1 миллиардом активных пользователей ежемесячно.