TikTok начал тестировать игры внутри приложения

Соцмедийное приложение для создания и распространения видео и онлайн-трансляций ТikTok тестирует игры в приложении для пользователей во Вьетнаме. Это часть бизнес-стратегии для выхода на рынок игр.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, планирует выйти на рынок игр.

Использование игр на платформе повысит доход TikTok от рекламы, а также количество времени, которое пользователи проводят в приложении – одному из самых популярных в мире с более чем 1 миллиардом активных пользователей ежемесячно.

Вьетнам с технически подкованным населением в возрасте до 35 лет является привлекательным рынком для соцсетей – TikTok, Meta, YouTube и Google.

TikTok также планирует более широко развернуть игры в Юго-Восточной Азии", отмечает Reuters.

Два источника издания рассказали, что соответствующий шаг следует ожидать уже в третьем квартале текущего года.

В TikTok прокомментировали, что компания протестировала введение игр на базе HTML5 в сотрудничестве со сторонними разработчиками игр и студиями, такими как Zynga Inc.

В то же время в компании отказались комментировать свои планы по Вьетнаму или более широкие амбиции на рынке игр.

Даже без игр TikTok постоянно демонстрирует рост доходов от рекламы. По данным исследовательской компании Insider Intelligence, ее доход от рекламы в этом году утроится и превысит 11 миллиардов долларов.

Напомним, TikTok планирует начать выплачивать вознаграждение авторам, на которых подписаны более 100 000 пользователей.