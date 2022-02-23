Netflix тестирует на телевизорах аналог TikTok

Американский провайдер медийных услуг Netflix тестирует новую функцию — Fast Laughs ("Посмеяться по-быстрому"). Она работает по аналогу приложения TikTok, то есть пользователи могут посмотреть короткие видеоролики, преимущественно интересные моменты из фильмов.

Об этом сообщает издание The Verge.

В среднем видео длится около 30 секунд, но может и дольше. Кроме отрывков из фильмов встречаются моменты из шоу, которые также транслирует Netflix.

Пользователи могут листать видеоролики, нажимая стрелки влево или вправо.

В отличие от функции Play Something feature, которая показывает контент в случайном порядке с учетом предпочтений пользователя, Fast Laughs полностью курируется Netflix. То есть пользователи видят видео, которое им показывают, без учета их предыдущих выборов на платформе.

Пока новую функцию только тестируют, поэтому она доступна в англоязычных странах, если она будет успешной, то может стать доступной для других подписчиков Netflix. В любом случае эта функция будет доступной только в профилях для взрослых.

Напомним, в декабре 2021 года Netflix запустил сайт-приложение Tudum, где рассказывает о проанонсированных премьерах, размещает эксклюзивные интервью со звездными режиссерами и актерами, репортажи со съемок, а также обещает бонусы самым активным фанатам.

Подписчики Netflix смогут смотреть Tudum со своего аккаунта Netflix, а при подборе контента будут учитывать их предпочтения. Отметим, что Netflix снизил стоимость подписки в Украине. Теперь самый дешевый тарифный план стоит 4,99 евро.