Netflix купил права на показ фильма "Носорог" режиссера Сенцова

Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix приобрел право на онлайн-показ фильма Олега Сенцова "Носорог". Об этом режиссер сообщил в своем Facebook.

"Носорог" стал одним из немногих украинских фильмов, попавших в коллекцию стриминга. Ленту также купили для показа в Великобритании, во Франции, в Италии и других странах. Телевизионная премьера фильма Сенцова намечена на немецко-французском телеканале ZDF/ARTE, сообщает компания "Артхаус Трафик".

Это второй полнометражный художественный фильм режиссера Олега Сенцова, который снят при сотрудничестве Украины, Польши и Германии. Его премьера состоялась 9 сентября 2021 года в конкурсной программе Orizzonti 78-го Венецианского кинофестиваля. Украинская премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 17 февраля 2022 года.

Сюжет фильма основан на событиях, которые происходили в Украине в 1990-е годы. "Носорог" — кличка главного героя. Показан кровавый путь бандита, который завершается совсем не так, как он хотел.

Съемки этого фильма было утверждены еще в 2012 году, но они так и не начались, потому что в начале 2014 года, во время оккупации РФ Крыма, Сенцов был арестован российскими спецслужбами и незаконно приговорен к 20-летнему заключению в колонии, откуда его освободили по обмену между Украиной и Россией. В результате производство картины началось только в 2019 году.

"Носорог" Олега Сенцова назван лучшим фильмом Стокгольмского кинофестиваля, а Сергей Филимонов, сыгравший главного героя, — лучшим актером.

Проекту предоставили частичное госфинансирование в сумме 25,1 млн грн (50 % от бюджета ленты в 1,65 млн евро), он также выиграл конкурс на финансовую поддержку от Польского института и получил финансовую поддержку от Eurimages.

В последнее время одним из самых крупных украинских кинопроектов с бюджетом 46,2 млн грн (80% профинансировало государство) стал фильм "Почему я жив" режиссера Виллена Новака. История о двух семьях — еврейской и украинской, — живущих в Мариуполе в период Второй мировой войны, ждала экранизации 20 лет. Это стало возможным только после победы проекта на питчинге Госкино и предоставления госфинансирования.