Фильмы Олега Сенцова и Максима Наконечного получили 395 000 евро из фонда Евримаж

Фильмы "Носорог" Олега Сенцова и "Спас" Максима Наконечного получили 395 тысяч евро из Eurimages (Евримаж) - европейского фонда, который предоставляет подддержку в формате беспроцентного кредита на создание копродукции.

Об этом сообщает на FB-странице Национальное представительство Украины в Eurimages.

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Решение о предоставлении средств было принято на заседание Совета правления Eurimages, где Украина, ставшая членом кинофонда в феврале этог года, впервые была представлена своими мажоритарным проектам. Участиве в заседании принимали национальные представители Украины — продюсер Владимир Яценко и Сергей Зленко, член Совета по государственной поддержке кинематографии, владелец кинотеатра Boomer.

Фильм "Спас" — это копродукция с Чехией и Хорватией. Продюсирует фильм с украинской стороны Дарья Бассэль, координатор программы фестиваля Docudays.ua. Сценарий написали режиссер ленты Максим Наконечный и Ирина Целик. Для Максима это режиссерский дебют в полнометраэном игровом кино.

Героиня психологической драмы — аэроразведчица, воевавшая на Донбассе и попавшая в плен, возвращается домой к мужу после обмена пленными и узнает, что забеременела в результате изнасилования надзирателем в плену.

Главную роль ветерана АТО исполнила Маргарита Бурковская, также в фильме сыграл ветеран АТО Мирослав Гай и драматург и продюсер Наталья Ворожбит.

Лента стала победителем на European Work in Progress (EWIP) - рынка кинопроектов, который проходил в Кельне в октябре , и получила награду в 7,5 тысяч евро. А в прошлом году выиграла на 11-ом питчинге Держкино, победители которого получают частичное госфинансирование, и кроме того получила финансирование от Чешского кинофонда Czech Film Fund.

"Носорог" - фильм Олега Сенцова, который еще в 2012 году выиграл в питчинге Держкино, но его съемки так и не начались, потому что в начале 2014 года во время анексии Россий Крыма Сенцов был арестован российскими спецслужбами и незаконно приговорен к 20-летнему заключению в российской колонии, откуда был освобожден летом прошлого года по обмену заключенными между Украиной и Россией.

События криминальной драмы "Носорог" происходят в Украине в 90-е годы, после развала Советского союза. Об этом периоде вспоминает главный герой фильма - бывший бандит по прозвищу "Носорог".

Лента снимается в копродукции с Польшей и Германией. Продюсер с украинской стороны - Денис Иванов ("Артхаус Трафик"). Производством занимается компании "Край кинема", основанная Олегом Сенцовым в 2008 году.

Этим летом проект получил частичное госфинансирование в сумме 25,1 млн грн (50 % от бюджета ленты в 1,65 млн евро), а также выграл конкурс на финансовую поддержку от Польского института.

Получение финансирования проектами "Носорог" и "Спас" - первый результат членства Украины в Евримаж, к которому страна шла 20 лет.

Хотя и ранее фонд выделял финансирование лентам, в создании которых участвовали украинские кинематографисты. Например, таким как "Донбасс" Сергея Лозницы и "Горная женщина: на войне" Бенедикта Эрлингссона благодаря тому, что у этих фильмов сопродюсерами были другие страны-члены кинофонда.

Присоединение к "Евримаж" открывает дополнительные возможности не только украинским продюсерам, но и кинотеатрам, которые хотят показывать качественное европейское кино. Фонд дает артхаусным кинотеатрам поддержку в размере от 10 тысяч евро.