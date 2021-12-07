Украинский фильм «Почему я жив» с бюджетом 46,2 млн грн, ждавший съемок 20 лет, победил на двух международных фестивалях

Фильм «Почему я жив» режиссера Виллена Новака стал лучшим фильмом на Europe Film Festival в Лондоне и на онлайн-платформе Future оf Film Awards. История о двух семьях – еврейской и украинской, — живущих в Мариуполе в период Второй мировой войны, ждала экранизации 20 лет. Это стало возможным после победы проекта на питчинге Держкино и предоставлении госфинансирования

Фильм «Почему я жив» режиссера Виллена Новака стал одним из самых крупных украинских кинопроектов с бюджетом 46,2 млн грн (80% профинансировало государство). Одну из главных ролей исполнил известный украинский артист Виктор Жданов («Киборги», «Захар Беркут»). Также в фильме сыграли Алексей Горбунов, Георгий Делиев, Ирина Мельник, Ольга Радчук.

Режиссером фильма стал Виллен Новак, а снимали ленту на Одесской киностудии.

История съемок интересна тем, что осуществить свой замысел экранизировать рассказ Евгения Митько «Теперь я турок, не казак», опубликованный в 1989 году, режиссер смог только сейчас. Еще в 2000 он встретился с автором и тот пообещал, что снимать фильм будет Виллен Новак.

Историческая драма рассказывает историю двух семей, живущих в Мариуполе. Юные Фрося (Анастасия Маркив) и Ленчик (Роланд Мишко) мечтают о свадьбе. Главная преграда на пути к счастью – сопротивление отца Фроси (Виктор Жданов), который считает недопустимым породниться с евреями. Начало Второй мировой войны и жизнь в оккупации заставят героев фильма многое переосмыслить.

Съемки ленты “Почему я жив” проходили в Одессе и селе Ковалевка Одесской области.

Победы украинских фильмов на международных фестивалях этой осенью

«Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы отобран в шорт-лист номинации «Лучший документальный фильм» премии European Film Awards. Европейская киноакадемия объявит победителей 11 декабря, церемония награждения пройдет в Берлине.

Еще один фильм Сергея Лозницы «Мистер Ландсбергис» об организаторе движения за независимость Литвы получил главный приз на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA).

«Носорог» Олега Сенцова назван лучшим фильмом Стокгольмского кинофестиваля, а Сергей Филимонов, сыгравший главного героя, — лучшим актером.

«Этот дождь никогда не кончится» Алины Горловой награжден как лучший фильм на кинофестивале в Ирландии.

«Мать апостолов» Зазы Буадзе получил четыре награды на Terni Film Festival в Италии: Гран-при фестиваля, награды лучшей актрисе (Наталья Половинка), за лучший саундтрек (Роман Григоров и Илья Разумейко) и экуменического жюри Ватикана за единство разных культур и верований. Фильм снят на основе реальных историй матерей, чьи сыновья воевали за Украину на Донбассе в 2014 году. Главная героиня София узнает, что самолет ее сына сбит, и отправляется на его поиски.

«Space» Дмитрия Томашпольского о первом контакте людей с НЛО, который произошел в период карантина 2020 года, получил награду BEST DRAMA FEATURE на Austria International Film Festival в Вене и награду на Europe Independent Movie Festival за «Лучший экспериментальный фильм». Съемки фильма проходили в условиях самоизоляции участников творческой группы.

«Соколова» Дарьи Ткаченко признан лучшей документальной лентой на Swedish International Film Festival 2021 и Multi Dimension Independent Film Festival 2021. Это история о женщине, чья жизнь в Киеве рушится в результате пандемии: закрывается бизнес, распадается семья и она остается одна с двумя детьми.

"Земля Ивана" Андрея Лисецкого получила приз на кинофестивале студенческих и дебютных фильмов "Бастау" в Казахстане. Документальная лента рассказывает об украинском художнике Иване Приходько, самоучке, живущем в деревне и создающем наивное и честное искусство. Ранее фильм «Земля Ивана» победил на Международном фестивале документальных фильмов о правах человека Docudays UA и кинофестивалях Kharkiv MeetDocs.

"What A Bucket" Сергея Пудича победил в Китае на необычном конкурсе Shanghai 48 hours Film Project. Команды-участницы должны были за 48 часов придумать, снять и обработать фильм.