Кабмин создает "Министерство кино". "95 квартал" решил в ручном режиме управлять деньгами?

Заявление об отставке, которое написал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины, после того, как Кабинет министров принял решение вывести Госкино из подчинения Минкульту (причем унизительным способом — в отсутствие профильного министра), вызвало массу дискуссий о том, зачем Кабмину множить министерства, изменит ли такое решение что-то в киноотрасли, или мы имеем очередную ситуацию "а вы, друзья, как ни садитесь...".

Опрошенные Delo.ua эксперты и участники рынка и вовсе говорят: Офис президента, где работает много кинопроизводителей из "95 квартала", выведением Государственного агентства по вопросам кино из подчинения Министерства культуры и созданием отдельного Министерства кино, что спровоцировало отставку Александра Ткаченко, — не как иначе пытается подчинить себе сферу кино в стране.

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Иван Козленко: "Госкино де-факто и не подчинялось министерству, а напрямую руководилось из Офиса президента"

Своим решением Кабмин преследовал цель переподчинить государственные кинопредприятия (киностудии и Довженко-Центр) из сферы управления Минкульта под юрисдикцию Госкино, считает Иван Козленко, бывший руководитель Довженко-Центра, культуролог, менеджер. Этот процесс начался еще год назад и вступил в активную фазу весной.

"Учитывая, что киностудии уже десятки лет не выполняют своих уставных задач (то есть не снимают фильмы), а две из них находятся в состоянии банкротства/санации, передача их под Госкино кажется мне логичной только с одной стороны: Госкино должно обеспечить их приватизацию. Это единственный разумный путь, ведь дотировать огромные неэффективные имущественные комплексы ради производства на их базе фильмов, которые гораздо дешевле снять где-то еще, нерезонно", — отметил Иван Козленко.

А "последней каплей", заставившей Ткаченко написать заявление отставке, стала проигранная борьба за бюджет Минкульта — причина, гораздо более весомая, чем переподчинение Госкино, считает он.

"Ведь кино с момента "поставки" госпожи Кудерчук главой Госкино де-факто и не подчинялось Минкульту, а напрямую руководилось из Офиса президента", — отметил Иван Козленко.

"Совет по поддержке кинематографии, составленный из бизнес-партнеров Андрея Ермака (руководителя ОП, — Delo.ua), тому лучшее подтверждение", — написал Козленко в своем посте в Fаcebook.

Новым министром культуры, по его словам, вероятнее всего станет сегодняшний заместитель министра Карандеев, которого называют "смотрящим" за Александром Ткаченко от Офиса президента.

"Это именно он блокировал образование новых ЦОИВ, о которых пишет министр, "координировал" проведение конкурсов с известными результатами, руководил процессом передачи киностудий под управление Госкино, тем самым приобретая безграничную лояльность со стороны ОП". В этом случае бюджет Минкульта будет переписан с учетом интересов национальных союзов, театров, цирков и творческих коллективов, что означает возвращение в дореформенное время, преференции для шароварничества и дотирование неэффективного государственного менеджмента, делает заключение Иван Козленко.

Людмила Горделадзе: "Нечего плодить управляющих монстров"

"Я не вижу в этом (в создании отдельного министерства кино) ничего положительного. Нечего плодить управляющих монстров", — прокомментировала выведение Госкино из Министерства культуры Людмила Горделадзе, учредитель компании "Киноман" (оператора кинотеатра "Жовтень"), член первого состава Совета по государственной поддержке кинематографии в 2019-2021 годах.

Пр ее мнению, разработка стратегии развития кино должна остаться задачей Министерства культуры и информационной политики. Тем более сейчас, когда кино стоит на пороге колоссальных изменений своего рыночного использования. Производство кино не должно сосредоточиваться только на экране кинотеатра. Появилось больше рынков, и эти рынки должны структурироваться. "Кто это будет делать. Неужели в Госкино появятся стратеги, которые будут отрасль перестраивать правильно?" — сомневается Людмила Горделадзе.

Она отмечает еще один важный момент, связанный с финансированием производства кино.

"Надо давать вариабельную возможность получить деньги. Чем больше источников финансирования, тем быстрее развивается креативная индустрия. А сейчас руководство Госкино очень избирательно относится к рынку и продвигает "своих" и не пускает "не своих", — отметила Людмила Горделадзе.

Ирина Подоляк: "Все хотят распоряжаться государственным пирогом"

Государство не имеет стратегии развития культуры, считает Ирина Подоляк, бывшая заместитель министра культуры при Владимире Бороднянском, экс-нардеп и соавтор многих законопроектов. Признаком этого является то, что происходит сейчас, как и все то, что с 2019 года происходило с Министерством культуры, говорит она. Сначала было слияние четырех министерств в одно, потом отделение Министерства спорта, потом передача Гостуризма назад под Минэкономики, сейчас — отделение Госкино.

"На уровне государства культурными политиками никто не интересовался, пока не появились деньги: сотни миллионов стали выделять из бюджета на производство фильмов, появился Украинский культурный фонд, также имеющий многомиллионный бюджет", — считает Ирина Подоляк. Благодаря этому начала вырисовываться культурная политика.

"Но сейчас мы видим такую политику: бесхозных денег не должно быть, прозрачные процедуры не имеют никакого значения — назначение руководителей того же Госкино было скандальным (назначили не того, кто выиграл на конкурсе, а того, кто был бы послушным). То же и с Украинским культурным фондом, то же и с тем, что Александр Ткаченко не подписал контракт с победительницей Довженко-Центра, и она до сих пор остается "и.о.".

Интерес к Госкино продиктован тем, что сейчас у власти (и в Раде, и в Офисе Президента) много людей, связанных с кинопроизводством, которые хотят в ручном режиме эти деньги использовать, уверена Ирина Подоляк.

"И им не нужно еще одно звено в виде какого-то там министра. И фамилия министра не имеет никакого значения", — заметила она.

"Все хотят распоряжаться "государственным пирогом", потому что государственные деньги — это возможность реализации власти", — говорит Подоляк. По ее мнению, неуважение к министрам, и не только к Ткаченко, — одно из проявлений авторитарного способа управления.

"Министерства не являются субъектами формирования и реализации политик, все заказы и указания приходят из Офиса президента", — заключила Ирина Подоляк.

Однако, не все так однозначны в мнении, что данное решение властей — это плохо.

Полина Толмачева: "На кино посмотрели всерьез как на индустрию"

На кино посмотрели всерьез как на креативную индустрию, а не просто как на часть культуры, и потому отделение Держкино от Министерства культуры — это хорошо, считает Полина Толмачева, член Совета по государственной поддержке кинематографии, экс-директор по маркетингу и PR FILM.UA Group.

"Это демонстрирует, что мы в Украине пытаемся построить киноиндустрию, а не просто дотационную историю поддержки культуры", — отметила Полина Толмачева.

Она акцентировала внимание на то, что кино — это стык культуры и производства, которое является большим экономическим потенциалом. А задача Госкино как исполнительной власти — обеспечивать, чтобы снимались фильмы, соблюдались бюджеты и сроки. "Если мы посмотрим на ту же Польшу, где выделена функция кино, и посмотрим на успехи польского кино, то мы поймем, что, наверное, это правильный путь", — заметила она.

Филипп Ильенко: "Все функции будут сосредоточены в одном органе, и это увеличит эффективность"

Положительно оценивает выведение Госкино из Министерства культуры в отдельное министерство Филипп Ильенко, экс-глава Госкино, который сейчас занимается кинопроектами как продюсер и режиссер. Он считает, что эффективность работы ведомства вырастет.

Госкино еще десять лет назад стало отдельным центральным органом исполнительной власти, на который была возложена реализация государственной политики в отрасли кинематографии, и подчинялось это ведомство Кабмину, но при этом его работу координировал министр культуры, уточнил Ильенко.

Как человек, который знает "кухню" изнутри, он обратил внимание на два таких момента. Во-первых, у Министерства культуры была функция формирования политики, а значит, в его компетенции оставались все регуляторные акты. Во-вторых, бюджетное финансирование шло через Министерство культуры как распорядителя средств первого уровня.

Эти два нюанса (возможность утверждения регуляторных нормативных актов и распоряжение бюджетными деньгами первого уровня) давали Министерству культуры (и дают сейчас) влияние на Госкино, потому что это ключевые вещи: правила конкурса утверждаются приказом Министерства культуры, объемы бюджетного финансирования формирует Министерство культуры.

"Насколько я знаю, постановлением Кабмина функции формирования государственной политики передаются в Госкино. То есть оно фактически должно стать министерством, — отметил Ильенко. — Очевидно, что Госкино теперь нужно будет расширить штат, возможно, и за счет людей, которые работали в Минкульте".

Если все функции будут сосредоточены в одном органе, это увеличит эффективность Госкино, так как уйдет Министерство культуры, которое во многих процессах было дополнительным посредником, считает Филипп Ильенко.

Бюрократические процедуры занимали дополнительное время и усилия, заметил Ильенко: "Некоторые документы, которые мы отправляли в Кабмин, долго лежали в министерстве. Один раз было такое, что год пролежали без движения, пока я не устроил скандал".

Негативно оценивает Филипп Ильенко конкурсы кинопроектов, которые проводило Министерство культуры: "Это очень странные конкурсы, которые проходят за 3,5 месяца. Объявляется конкурс, через две-три недели должны быть поданы проекты, неделю они оцениваются, а через полтора месяца они должны быть сданы. Какое может быть качество? Это стыд и позор".

Также Ильенко обратил внимание на отрицательный результат с запуском ребейтов, которым должно было заниматься министерство. "В своем блоге министр культуры (Александр Ткаченко, — Delo.ua) написал, что благодаря ребейтам в кино произошел прорыв. Но только система выдачи этих ребейтов не работает, и их еще никто не получил. Для меня шок, когда публичный человек, министр, записывает себе в актив систему, которая не работает и из-за которой начинаются скандалы, потому что эти ребейты пообещали людям, которые приходили сюда снимать кино (французский продакшн, снявший фильм "Последний наемник" для Netflix, — Delo.ua), а теперь оказалось, что они не могут их получить", — отметил Ильенко.

Елена Гладских, специально для Delo.ua