Что смотреть в феврале: новая драма от Альмодовара, "Носорог" Сенцова и история Uber

С момента запуска программы "єПідтримка" вакцинированным украинцам выплатили около 7 млрд грн, из которых они уже потратили около 1,5 млрд грн. Но если в первые дни на эти деньги активно покупали книги, то в последнее время приоритеты населения изменились — уже 386 млн грн "ушли" в кинотеатры. Учитывая, что президент Владимир Зеленский пообещал еще по 500 грн каждому за бустерную прививку, тренд в ближайшем будущем может только усилиться. Поэтому корреспондент Delo.ua Илья Требор собрал главные кинотеатральные премьеры февраля, а также список самых любопытных сериалов, которые можно посмотреть в последний месяц зимы

Альмодовар, приключения Натана Дрейка и "Смерть на Ниле"

Начать месяц можно будет с нового фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери" — на большие экраны он выйдет 3 февраля. Культовый режиссер задумал ленту почти десять лет назад и в этот раз рассказывает историю двух женщин, которые становятся матерями в один день. "Параллельные матери" открывали 78-й Венецианский международный кинофестиваль, на котором ему девять минут аплодировала публика.

Зачем смотреть? Во-первых — это фильм Альмодовара. За ним давно закрепилась слава экстравагантного, но чувственного режиссера, драмы которого способны растрогать самых суровых сухарей, а комедии — рассмешить даже людей без чувства юмора. Во-вторых — критики единодушно хвалят игру неизменной музы Альмодовара Пенелопы Крус. Для дуэта, к слову, это уже восьмой совместный проект. Наконец "Параллельные матери" могут похвастаться не только Кубком Вольпи Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль и премией Национального общества кинокритиков США, но и высокими зрительскими оценками. Текущий рейтинг фильма на Rotten Tomatoes – 97%, а на Metacritic – 87 %.

Через неделю после Альмодовара, 10 февраля, в кинотеатрах выйдут сразу два блокбастера. Первым станет экранизация культовой приключенческой игры "Uncharted". Главный герой фильма — талисман игровой приставки PlayStation 3 Натан Дрейк. Авантюрист, искатель приключений, которого журнал Empire внес в список величайших персонажей компьютерных игр. Фильм расскажет о том, как Дрейк и его главный противник Виктор «Салли» Салливан становятся верными союзниками, чтобы приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории человечества.

Зачем смотреть? Игровая тетралогия Uncharted по праву считается правопреемницей авантюрного духа Индианы Джонса. Захватывающие погони, запоминающиеся злодеи, находчивый главный герой и таинственные сокровища — атрибуты, без которых приключенческий жанр никогда бы не состоялся. Судя по трейлерам, режиссеру Рубену Флейшеру удалось поймать эту атмосферу, а Том Холланд, стремительно приобретающий славу одного из главных актеров нового поколения, прекрасно вжился в роль Дрейка.

Второй любопытной премьерой станет "Смерть на Ниле" - экранизация классического романа Агаты Кристи в жанре детективной драмы от английского режиссера Кеннета Браны. Это продолжение фильма 2017 года «Убийство в «Восточном экспрессе», который также поставил Брана. Он же, к слову, снова исполнит роль неподражаемого бельгийского детектива Эркюля Пуаро. Сюжет картины мало чем отличается от книжного: на круизном теплоходе «Карнак» убивают одного из пассажиров. Теперь Пуаро обязан выяснить, кто из его попутчиков убийца.

Зачем смотреть? Хотя сюжет давно известен и поклонники Агаты Кристи прекрасно знают, кто же убил несчастного на теплоходе, интересно, как Брана, со свойственным ему театральным мастерством, нагнетает интригу и плетет из подозрений настоящую английскую драму. Кроме того, в пользу фильма говорит и актерский состав: Галь Гадот, Летиша Райт, Арми Хаммер и другие.

Порадует в феврале и Netflix. Особенно останутся довольны поклонники творчества американского репера Канье Уэста — про него на крупнейшем стриминговом сервисе в мире 16 февраля выйдет документальный фильм "Jeen-Yuhs", который, фактически, снимали 21 год. Фильм расскажет о пути репера с первых его дней до президентской гонки в 2020 году. Документалку снял режиссерский дуэт Куди и Чике, которые ранее снимали для Канье клипы Through the Wire и Jesus Walks.

Зачем смотреть? Во-первых, Канье Уэст на сегодняшний день является одной из икон реп-культуры, а "Jeen-Yuhs" станет запоминающимся путешествием по его жизни — создатели документального кино обработали несколько сотен видеокассет. Во-вторых, вокруг этой ленты уже назревает небольшой скандал. Уэст требует у Netflix доступ к редактированию финальной версии документального фильма о себе, поскольку боится, что его образ извратят. В-третьих, у музыканта в скором времени выйдет вторая часть его масштабного альбома Donda и картина — прекрасный способ ознакомиться с историей человека перед громким релизом.

Уже 17 февраля на экраны кинотеатров выйдет криминальная драма "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова. Премьера второй полнометражной работы Сенцова состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе «Горизонты». Картина, которая была признана лучшей на Стокгольмском международном кинофестивале, основана на реальных событиях 90-х в нашей стране. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

Зачем смотреть? Сенцов в своем первом после освобождения из российского плена фильме деконструирует украинскую историю девяностых, подробно передавая атмосферу Кривого Рога, Львова и Киева того времени. К тому же, это большой украинский фильм, которому необходима поддержка отечественного зрителя.

Секс-скандал Памелы Андерсон и конец истории Евы

В плане сериалов месяц начнется с биографического мини-сериала "Пэм и Томми". История о совместной жизни барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли и секс-идола девяностых Памелы Андерсон выйдет на стриминговом сервисе Hulu 2 февраля и будет состоять из 8 эпизодов. История сфокусируется на периоде их отношений после утечки и публикации их скандально известного секс-видео.

Зачем смотреть? История отношений Пэм и Томми — один из заключительных аккордов настоящей рок-н-рольной жизни звезд, которую авторы сериала называют "величайшей историей любви, которая когда либо продавалась". При этом у шоу уже 85% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes. Большинство критиков оказались щедры на комплименты актерской игре Лили Джеймс, которая, по их словам, "придает этому грязному опусу сердце".

Буквально на следующий день, 3 февраля, на стриминге HBO Max выйдет второй сезон фантастической драмы "Воспитанные волками". Напомним, это первая сериальная работа легендарного режиссера Ридли Скотта. Шоу рассказывает о недалеком будущем, в котором человечество устроило масштабную войну на религиозной почве. В результате глобального катаклизма два андроида — Мать и Отец — отправляют с человеческими эмбрионами на далекую планету. Там люди должны возродиться.

Зачем смотреть? Ридли Скотт перенес в сериал все темы, над которыми десятилетиями работал в своих фильмах — ценность человеческой и искусственной жизни, место религии в будущем человека и первые контакты землян с другими цивилизациями. Приправленные солидными бюджетами HBO, все эти атрибуты превратились в оригинальное размышление о том, что же с нами будет.

На Netflix 11 февраля выйдет драма "Изобретая Анну", основанная на статье журналистки Джессики Пресслер в New York Magazine «Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка». Сериал расскажет историю немки российского происхождения Анны Сорокиной, масштабное мошенничество которой раскрылось в 2017 году. Будучи самой обычной девушкой, Анна годами выдавала себя за богатую наследницу из Германии. Это позволило ей обманывать состоятельных американских друзей, жить в дорогих отелях и выманить у знакомых около $275 тысяч.

Зачем смотреть? Анна Делви — пример того, как с помощью хорошо подвешенного языка, феноменальной наглости и циничного подхода можно годами притворяться частью мировой элиты. Cюжет, написанный самой жизнью, сам просится, чтобы его экранизировали. Этот факт не стала игнорировать Шонда Раймс, одна из наиболее влиятельных создательниц сериалов современности.

В предпоследний день февраля, 27 числа, выйдут одновременно два любопытных сериала. Первый — "Super Pumped: Битва за Uber" от телеканала Showtime. Он расскажет о главе Uber Трэвисе Каланике, создании одного из наиболее успешных сервисов по вызову такси в мире и скандальном уходе Каланика из компании. В основу шоу легла одноименная книга журналиста The New York Times Майка Айзека, а работают над ним авторы другого известного сериала о бизнесе — «Миллиарды».

Зачем смотреть? Сериалы о том, как создавались крупнейшие предприятия в мире, в последние годы набирают особенную популярность, а благодаря этому их приходят делать наиболее креативные из киноделов. Помимо этого, стоит отметить актерский состав "Super Pumped: Битва за Uber". Главные роли здесь сыграют Джозеф Гордон-Левитт и Ума Турман.

Наконец закончить месяц можно будет четвертым и последним сезоном комедийного триллера "Убивая Еву". Выйдет он на BBC America. Напомним, что история рассказывает о противостоянии психопатки-убийцы Вилланель (Джоди Комер) и обаятельной британской разведчицы Евы Поластри (Сандра О). Сам сериал основывается на серии популярных шпионских романов Люка Дженнингса.

Зачем смотреть? Дуэт Сандры О и Джоди Кормер многие критики называют одним из наиболее обаятельных на малых экранах за последние годы. В этот раз их история завершится, и последним трейлером шоу его создатели намекают: сезон станет достойным окончанием истории взаимоотношений двух героинь.