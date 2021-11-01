Между Delo'м. Что смотреть в ноябре: возвращение Декстера и самый дорогой фильм Netflix

Ноябрь будет непростым месяцем для киноиндустрии, особенно в Украине. Об этом говорит и динамика новых заболевших коронавирусом, и уровень вакцинациив нашей стране и переход с Киева в "красную" зону с 1 ноября. Любой крупный релиз в кинотеатрах пандемия легко подвинет. Так случилось, например, с биографической драмой Ридли Скотта "Дом Гуччи". Мы планировали включить фильм в нашу традиционную подборку, однако в последний момент премьеру перенесли на декабрь.

Однако и в ноябре хватит сериальных премьер. Да и часть больших фильмов все же осталась на своих местах. Корреспондент Delo.ua Илья Требор рассказывает о наиболее любопытных новинках.

"Ковбойский Бибоп" от Netflix и Кевин Харт в драматической роли

В воскресенье, 7 ноября, вернется культовый сериал второй половины нулевых "Декстер". Первый сезон этого шоу вышел пятнадцать лет назад — в 2006 году телеканал Showtime начал историю Декстера Моргана. Будучи трехлетним ребенком он стал свидетелем кровавой расправы над своей мамой и это изменило его жизнь навсегда. Полицейский, к которому Декстер попал ребенком, вовремя распознал социопатические наклонности мальчика и направил их, как он сам полагал, в правильное русло. В результате, на протяжении первых восьми сезонов скромный эксперт по анализу брызг крови Декстер выслеживает и жестоко расправляется с разного толка преступниками.

Зачем смотреть? "Декстер" — яркий представитель волны сериалов о сложных и мрачных героях. По популярности его можно смело ставить в один ряд с "Доктором Хаусом" и "Соври мне". Руководство Showtime закрыло шоу в 2013 году, однако большинство поклонников остались недовольны финалом. Поэтому авторы решили расширить историю еще одни сезоном и уже после этого навсегда закрыть ее.

В пятницу, 19 ноября, на стриминговом сервисе Amazon Prime выйдет фэнтезийный сериал "Колесо времени", снятый по мотивам одноименного цикла книг американского писателя Роберта Джордана. Последний продал права на экранизацию еще в 2004 году и Sony Pictures Television даже начинало его производство. Однако 2 октября 2018 года стало известно, что адаптацией займется все же Amazon. Сюжет рассказывает о трех молодых людях, на которых начинает охотиться таинственный темный всадник и его приспешники. Помочь с жутким противником вызываются трое чужестранцев, среди которых последовательница могущественного ордена, ее страж и седовласый менестрель. В общей сложности цикл состоит из четырнадцати книг и описать коротко весь сюжет серии достаточно сложно.

Зачем смотреть? "Колесо времени" является одним из знаковых циклов в мировом фэнтези — поклонникам пришелся по вкусу невероятно детализированный и проработанный мир Джордана. При этом основная канва сериала, в которой немаловажную роль играет женский орден, серьезно перекликается с современной политической повесткой. Кроме того, главную роль в детище Amazon исполнит неподражаемая Розамунда Пайк ("Исчезнувшая", "Умри, но не сейчас").

В тот же день на Netflix выйдет адаптация культового аниме-сериала "Ковбойский Бибоп" — на крупнейшем стриминговом сервисе в мире 19 ноября покажут сразу десять серий. Оригинал показывали на телевидении Токио в 1998 году и он стабильно входит в список наиболее влиятельных аниме мира. Сюжет "Ковбойского Бибопа" сосредоточен вокруг компании охотников за головами — Спайка Шпигеля, Джета Блека и Фей Валентайн. На дворе 2071 год и они пытаются заработать поимкой преступников по всей Солнечной системе.

Зачем смотреть? В момент выхода "Ковбойский Бибоп" стал аниме-феноменом, получив от критиков высшие оценки. Многие особенно хвалили меланхолично-философский стиль повествования и музыку японской композиторши Йоко Канно — она не стала использовать популярный в то время J-pop и написала множество незабываемых джазовых композиций. С другой стороны, Netflix нашумел в сентябре своей "Игрой в кальмара" и сейчас его громкие релизы пропускать опасно — легко можно остаться за бортом всеобщего хайпа.

Ближе к концу месяца, 24 ноября, на Disney+ выйдет мини-сериал "Соколиный глаз" — отдельная история об одном из Мстителей. К роли Клинта Бартона (он же Соколиный глаз) вернулся Джереми Раннер, а компанию ему составит Хейли Стейнфилд — актриса сыграет протеже супергероя Кейт Бишоп. История расскажет о том, как вернувшись в Нью-Йорк после щелка Таноса, Клинт Бартон вынужден метаться между борьбой со злодеями и семьей, которая хочет нормально отпраздновать Рождество.

Зачем смотреть? "Соколиный глаз" — пятый по счету сериал в кинематографической вселенной Marvel. После смерти Железного человека студии нужно переосмыслить крупнейшую фантастическую франшизу мира заново и для этого авторы решили не ограничиваться большими фильмами. Предыдущие сериалы — "ВандаВижн", "Сокол и зимний солдат", "Локи", "Что, если...?" были приняты неоднозначно. Некоторые критики и зрители расхвалили, другие получили холодные отзывы. Но максимально "уличная" история о Соколином глазе, судя по трейлеру, обещает быть весьма успешной.

Закончить месяц можно будет мини-сериалом от Netflix "Правдивая история", который также выйдет 24 ноября. Главную роль в фильме исполнит знаменитый комик Кевин Харт и играть он, по сути, будет самого себя — суперуспешного комика по прозвищу "Малыш". Парень живет счастливой жизнь, однако в один день на его пороге появляется старший брат в исполнении Уэсли Снайпса. Родственник не просто угрожает успешной карьере комика — за ним тянется шлейф более зловещих событий.

Зачем смотреть? Во-первых, известный своим комедийным талантом Харт впервые примеривает на себя настолько драматическую роль, что уже само по себе любопытно. Во-вторых, "Правдивую историю" можно рассматривать, как начало возвращения Уэсли Снайпса в кино — звезда боевиков долгое время находился в тюрьме из-за неуплаты налогов. В-третьих, исполнительным продюсером сериала выступил Эрик Ньюман — шоураннер великолепного "Нарко" о жизни наркоторговца Пабло Эскобара.

Новая фантастика от Marvel и кино загадочного Вирасетакула

Если говорить о кино, то начнется месяц с "Вечных" — 4 ноября новый фильм Marvel выйдет на большие экраны. Картина расскажет о группе бессмертных героев, которых отправила наблюдать за людьми загадочная раса Целестилиалов. Вечные живут на Земле уже больше семи тысяч лет и снова раскрывают себя, чтобы защитить человечество от опасной группировки суперзлодеев.

Зачем смотреть? Критики, уже посмотревшие фильм, отмечают, что он критически важен для дальнейшего развития киновселенной Marvel. И хотя фильм многие оценили весьма сдержанно, чтобы понять дальнейшие кинокомиксовые хиты — он обязателен. Кроме того, это впервые, когда в картинах Marvel героев сыграют такие звезды, как Анджелина Джоли и Сальма Хайек.

С 11 ноября в прокате драма "Память" тайского сценариста и режиссера Апичатпонга Вирасетакула. Сюжет картины расскажет о специалисте по выращиваю орхидей, которая приезжает в Колумбию к больной загадочной болезнью сестре. Одной ночью главная героиня просыпается от непонятного звука и, пытаясь разобраться в его происхождении, теряет связь с реальностью.

Зачем смотреть? Вирасетакула — один из наиболее интересных и сложных режиссеров современного кино. У его фильмов традиционно нестандартная структура, которая легко сбивает рядового зрителя с толку, например, титрами в середине. Однако отсутствие обыкновенной для привычной аудитории линии повествования и невероятное внимание режиссера к окружающему миру превращают его картины в настоящую магию. Именно за счет этого фильм "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни" получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале, став первым тайским фильмом, удостоенным этой награды.

Netflix 12 ноября покажет свой самый дорогой фильм — комедийный боевик "Красное уведомление". Сюжет невероятно прост: брутальный агент Интерпола преследует самого разыскиваемого и неуловимого международного преступника, специализирующегося на краже произведений искусства. Параллельно в эту историю вляпывается величайшие аферист в мире.

Зачем смотреть? Во-первых, уже давно "Красное уведомление" позиционируется, как самый дорогой фильм в истории крупнейшего стримингового сервиса — его бюджет оценивается в $125-150 млн. Изначально ленту должна была выпустить студия Universal, но в итоге Netflix выкупил права на показ. Во-вторых, здесь собраны три звезды современного массового кино — Дуэйн "Скала" Джонсон ("Джуманджи: Зов джунглей", "Форсаж"), Галь Гадот ("Чудо Женщина") и Райан Рейнольдс ("Дедпул").

В четверг, 18 ноября, состоится премьер биографической драмы "Спенсер", которая расскажет о трех днях принцессы Дианы. Именно в этот период она решает развестись со своим мужем, принцем Чарльзом. "Застенчивую Ди" в фильме чилийского режиссера Пабло Ларраина сыграла Кристен Стюарт, известная большинству зрителей по многосерийной саге "Сумерки".

Зачем смотреть? Истории о королевской семье Великобритании всегда привлекают зрителей — об этом свидетельствует и безусловный успех сериала "Корона". Однако если это шоу критики чаще всего хвалят, то "Спенсер" ругают за излишнюю мелодраматичность, некоторую топорность в повествовании и гипертрофированной слащавость. Впрочем, всегда любопытно наблюдать за кинематографическими пересказами не такой уж и далекой во времени историей.

Закончить ноябрь можно будет очередным необременительным фильмов об "Охотниках за приведениями" — новая часть культовой франшизы выйдет в кинотеатрах 18 ноября. В отличии от провалившегося в прокате фильма 2016 года это будет продолжение классической дилогии. По сюжету, спустя тридцать лет после событий двух первых фильмов, семья переезжает в маленький город и уже там обнаруживает свою связь с Охотниками за привидениями.

Зачем смотреть? Во-первых, к своим ролям вернутся Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер, которые вытащили комедийную франшизу в список наиболее узнаваемых в кино. Во-вторых, к ним присоединятся популярные современные актеры — Маккена Грейс ("Одаренная", "Капитан Марвел"), Финн Вулфхард ("Странные дела", "Оно") и неподражаемый Пол Радд ("Человек-муравей", "Друзья"). Отдельно стоит упомянуть и классический Cadillac 1959 года, который должен будет захлестнуть ностальгией всех, кто знает, кому звонить, если происходит что-то странное по-соседству.

Илья Требор, специально для Delo.ua