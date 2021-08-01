Между Delo'м. Что смотреть в августе: история Барака Обамы и современные кинохиты Украины

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин обещает осенью самый суровый карантин — он может быть вызван распространением индийского штамма коронавируса. А это значит, что совсем скоро кинотеатры могут закрыться для невакцинированных украинцев. К счастью, впереди, как минимум, есть еще целый август, чтобы наслаждаться киноновинками, а с ними и сериальными хитами.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор собрал пятерку самых интересных сериалов августа и главные фильмы последнего летнего месяца.

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Хулиганы коренных народов и продолжение мира слепых

Начать месяц можно будет с документального мини-сериала о 44-м президенте США, лауреате Нобелевской премии мира Бараке Обаме. Первый эпизод "Обама: в погоне за идеальным союзом" выйдет на HBO Max 3 августа, а оставшиеся две серии — 4 и 5 августа. Документалка, которая будет наполнена комментариями коллег, друзей и критиков президента, расскажет о личном и политическом пути Обамы.

Начнется сериал с самого детства политика и познакомит зрителей с мировоззрением главного героя, у которого белая мать из Канзаса и отец африканец. Также создатели обещают сформировать целостную картину США в каденцию первого темнокожего президента. Не обойдется и без анализа современной американской политики.

Зачем смотреть? Барак Обама, который два срока возглавлял государство с крупнейшей экономикой на планете, безусловно, является знаковой фигурой в современной истории. Только факт появления понятия "обамамания" может стать хорошим аргументом, почему на документальный мини-сериал от HBO стоит обратить внимание. Кроме того, над ним работал лауреат премии "Эмми" Питер Кунхардт. Он известен другими популярными документальными сериалами, в частности о братьях Кеннеди.

В понедельник, 9 августа, на стриминговом сервисе Hulu выйдет комедийный сериал "Псы резервации". В центре сюжета, который охватит восемь серий, окажется компания подростков-коренных американцев, живущих в сельской местности штата Оклахома. Львиную долю своего времени компания проводит в драках с местными хулиганами, хотя и сами порой совершают мелкие преступления.

Зачем смотреть? Во-первых, это тот редкий случай, когда в центре истории о разнообразии и инклюзивности оказываются не темнокожие американцы, а представители коренных народов. Во-вторых, спродюсировал сериал оскароносный режиссер Тайка Вайтити, известный широкой публике по третьей части "Тора" и "Кролику Джоджо".

Стриминг Disney+ в августе продолжит радовать поклонников киновселенной Marvel — 11 августа там выйдет анимационный сериал "Что если?". Это будет уже четвертый сериал четвертой фазы киновселенной. Ранее зрители могли посмотреть "ВандуВижн", "Сокола и Зимнего Солдата", а также "Локи", который закончился в июле. Всего покажут десять серий, и каждый из эпизодов расскажет историю, которая могла бы случиться, если бы ключевые события фильмов произошли иначе.

Зачем смотреть? Это не просто импровизация на тему того, что могло случиться, но не случилось. "Что если?" — важный мостик для дальнейшего развития киновселенной Marvel. Достаточно тепло принятый критиками "Локи" дал толчок идее множества Вселенных, в которых у знакомых зрителю героев незнакомая судьба. Кроме того, в анимационном сериале множество приглашенных звезд — Джош Бролин (Танос), Джефф Голдблюм (Грандмастер), Крис Хемсворт (Тор) и другие.

В августе можно будет посмотреть и телеадаптацию очередной книги Стивена Кинга — сериал "Чепелуэйт" выйдет 22 июля. Действие будет происходить в середине XIX века. Главным героем десятисерийного шоу станет отставной капитан Чарльз Бун, который после смерти молодой жены переезжает с детьми в фамильный особняк Чепелуэйт в штате Мэн (США). Там, изучая историю своей семьи, он вступит в традиционную борьбу с темными силами, контролирующими здание.

Зачем смотреть? Последний сериал по Кингу — "История Лизи" — зрителей разочаровал слишком медленным темпом повествования. Однако история про призраков в проклятом особняке обещает исправить ситуацию. В любом случае, за экранизациями короля ужасов всегда любопытно наблюдать. К тому же главную роль здесь исполнит неподражаемый Эдриан Броуди.

Закончить месяц можно вторым сезоном фантастического сериала "Видеть" — он выйдет 27 августа на Apple TV+. Напомним, что сюжет разворачивается в далеком будущем, через сотни лет после того, как неизвестный вирус истребил большую часть человечества. Те, кто выжил, остались слепы. Но у жены главного героя, которого играет Джейсон Мамоа ("Лига справедливости"), рождаются зрячие близнецы. Это событие может полностью изменить баланс в новом мире.

Зачем смотреть? Во-первых, это еще один повод насладиться игрой хулигана гавайского происхождения Джейсона Мамоа. Это может стать своеобразной зрительской тренировкой перед главным фильмом 2021 года — "Дюной", где Мамоа сыграл одну из главных ролей. Во-вторых, хоть "Видеть" и раскритиковали критики, все же интересно посмотреть на необычный сеттинг, в котором вернувшиеся к первобытным обычаям люди пытаются выжить на обломках старого мира.

Современные украинские кинохиты и мрачное фэнтези

Если же говорить о кинопремьерах, то начнется август с очередного яркого кинокомикса — 4 августа на большие экраны выйдет "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Технически фильм является сиквелом "Отряда самоубийц" 2016 года, в котором снялись Уилл Смит и Джаред Лето. Однако создатели новой картины настаивают, что это самостоятельный фильм. В этот раз в Отряде будет гораздо больше героев, а разбираться они будут с наследием нацистской эпохи.

Зачем смотреть? Первый фильм снимал Дэвид Эйр, у которого совсем нет опыта в кинокомиксах. Он, скорее, известен криминальными драмами. Режиссером нового фильма выступил Джеймс Ганн, полюбившийся поклонникам музыкальными "Стражами Галактики". Стоит упомянуть и об актерском составе: к ставшей уже культовой в роли Харли Квин Марго Робби присоединился Идрис Эльба, Джон Сина, Джоэл Киннеман, Сильвестр Сталлоне и Мел Гибсон.

С 5 августа в кинотеатрах можно будет посмотреть документальный фильм "Байконур. Вторжение" режиссера Ангела Ангелова. Он расскажет о том, как два молодых человек отправляются в опасную экспедицию. Им предстоит пройти около 50 километров по пустыне, чтобы проникнуть в охраняемые ангары Байконура. Создатели фильма отмечают, что обезвоживание, голод, физическое и психологическое истощение — не единственные трудности на пути к космодрому.

Зачем смотреть? Этот фильм — не просто возможность посмотреть глазами двух парней на космодром, его законсервированные ангары, а также советские космические шаттлы "Буран" и "Бурю". Это авантюра, которая грозит главным героям тюрьмой. Кроме того, по ходу фильма исследование закрытого объекта превращается в познание самих себя.

Можно будет в кинотеатрах и расслабиться — 12 августа состоится премьера комедийного боевика "Главный герой". В центре истории молодой человек Гай — он является неигровым персонажем в видеоигре с открытым миром Free City. Гай работает простым кассиром в банке, но вскоре осознает, что его мир — просто видеоигра. Чтобы спасти ее обитателей и не дать разработчикам закрыть Free City, Гай должен стать настоящим героем.

Зачем смотреть? Во-первых, "Главный герой" — один из тех фильмов, которые больше всего пострадали из-за пандемии коронавируса: изначально он должен был выйти 3 июля 2020 года, но его несколько раз откладывали. Пережившему столько неурядиц фильму просто необходим шанс со стороны зрителя. Во-вторых, Гая играет Райан Рейнольдс, который как нельзя лучше подходит для роли в комедийном боевике. Актер доказал это и дилогией о разговорчивом наемнике Дедпуле, и фильмами о телохранителе убийцы.

Ближе к концу месяца, 19 августа, начнется Фестиваль нового украинского кино. Специально к тридцатой годовщине Независимости Украины можно будет посмотреть подборку лучших современных украинских фильмов. В программе семь фестивальных хитов и фильмов-событий, признанных как за рубежом, так и в Украине.

Зачем смотреть? Организаторы фестиваля покажут фильмы, которые действительно занимают важное место в новейшей киноистории Украины. Здесь и "Племя", в котором играют неслышащие и непрофессиональные актёры, и "Атлантида", получившая в программе "Горизонты" 76-го Венецианского кинофестиваля приз за лучший фильм, и "Донбасс", победивший в программе "Особый взгляд" 71-го Каннского кинофестиваля.

Закончить месяц можно будет, наверное, одним из самых любопытных фильмом 2021 года — "Легенда о зеленом рыцаре", который на экраны должен выйти 26 августа. Это темное фэнтези режиссера Дэвида Лоури, основанное на поэме неизвестного автора XIV века "Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь". История расскажет о путешествии сэра Гавейна, рыцаря Круглого стола, который пробирается через проклятые земли к таинственному Зеленому рыцарю.

Зачем смотреть? Во-первых, главную роль в фильме исполнил Дев Патель, известный по "Миллионеру из трущоб". Также в ленте можно будет увидеть Алисию Викандер ("Девушка из Дании", "Tomb Raider: Лара Крофт") и Джоэл Эджертон ("Воин", "Король"). Во-вторых, критики уже назвали "Легенду о зеленом рыцаре" лучшим фильмом Лоури — у ленты сейчас 93% на Rotten Tomatoes и 90 баллов на Metacritic.

Так, картину называют увлекательной мистической историей о взрослении и убедительно рассказанным эпосом, в котором герой пытается обрести уверенность в себе. В целом "Легенду о зеленом рыцаре" хвалят за проработанный визуальный ряд, операторскую работу, работу Дева Пателя.

Илья Требор, специально для Delo.ua