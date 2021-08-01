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Между Delo'м. Что смотреть в августе: история Барака Обамы и современные кинохиты Украины

Последний летний месяц продолжит киновселенную Marvel и даст возможность посмотреть один из самых любопытных фильмов 2021 года

Иллюстрация: Татьяна Кравченко/Delo.ua Иллюстрация: Татьяна Кравченко/Delo.ua
Иллюстрация: Татьяна Кравченко/Delo.ua

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин обещает осенью самый суровый карантин — он может быть вызван распространением индийского штамма коронавируса. А это значит, что совсем скоро кинотеатры могут закрыться для невакцинированных украинцев. К счастью, впереди, как минимум, есть еще целый август, чтобы наслаждаться киноновинками, а с ними и сериальными хитами.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор собрал пятерку самых интересных сериалов августа и главные фильмы последнего летнего месяца.

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Хулиганы коренных народов и продолжение мира слепых

Начать месяц можно будет с документального мини-сериала о 44-м президенте США, лауреате Нобелевской премии мира Бараке Обаме. Первый эпизод "Обама: в погоне за идеальным союзом" выйдет на HBO Max 3 августа, а оставшиеся две серии — 4 и 5 августа. Документалка, которая будет наполнена комментариями коллег, друзей и критиков президента, расскажет о личном и политическом пути Обамы.

Начнется сериал с самого детства политика и познакомит зрителей с мировоззрением главного героя, у которого белая мать из Канзаса и отец африканец. Также создатели обещают сформировать целостную картину США в каденцию первого темнокожего президента. Не обойдется и без анализа современной американской политики.

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Зачем смотреть? Барак Обама, который два срока возглавлял государство с крупнейшей экономикой на планете, безусловно, является знаковой фигурой в современной истории. Только факт появления понятия "обамамания" может стать хорошим аргументом, почему на документальный мини-сериал от HBO стоит обратить внимание. Кроме того, над ним работал лауреат премии "Эмми" Питер Кунхардт. Он известен другими популярными документальными сериалами, в частности о братьях Кеннеди.

В понедельник, 9 августа, на стриминговом сервисе Hulu выйдет комедийный сериал "Псы резервации". В центре сюжета, который охватит восемь серий, окажется компания подростков-коренных американцев, живущих в сельской местности штата Оклахома. Львиную долю своего времени компания проводит в драках с местными хулиганами, хотя и сами порой совершают мелкие преступления.

Зачем смотреть? Во-первых, это тот редкий случай, когда в центре истории о разнообразии и инклюзивности оказываются не темнокожие американцы, а представители коренных народов. Во-вторых, спродюсировал сериал оскароносный режиссер Тайка Вайтити, известный широкой публике по третьей части "Тора" и "Кролику Джоджо".

Стриминг Disney+ в августе продолжит радовать поклонников киновселенной Marvel — 11 августа там выйдет анимационный сериал "Что если?". Это будет уже четвертый сериал четвертой фазы киновселенной. Ранее зрители могли посмотреть "ВандуВижн", "Сокола и Зимнего Солдата", а также "Локи", который закончился в июле. Всего покажут десять серий, и каждый из эпизодов расскажет историю, которая могла бы случиться, если бы ключевые события фильмов произошли иначе.

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Зачем смотреть? Это не просто импровизация на тему того, что могло случиться, но не случилось. "Что если?" — важный мостик для дальнейшего развития киновселенной Marvel. Достаточно тепло принятый критиками "Локи" дал толчок идее множества Вселенных, в которых у знакомых зрителю героев незнакомая судьба. Кроме того, в анимационном сериале множество приглашенных звезд — Джош Бролин (Танос), Джефф Голдблюм (Грандмастер), Крис Хемсворт (Тор) и другие.

В августе можно будет посмотреть и телеадаптацию очередной книги Стивена Кинга — сериал "Чепелуэйт" выйдет 22 июля. Действие будет происходить в середине XIX века. Главным героем десятисерийного шоу станет отставной капитан Чарльз Бун, который после смерти молодой жены переезжает с детьми в фамильный особняк Чепелуэйт в штате Мэн (США). Там, изучая историю своей семьи, он вступит в традиционную борьбу с темными силами, контролирующими здание.

Зачем смотреть? Последний сериал по Кингу — "История Лизи" — зрителей разочаровал слишком медленным темпом повествования. Однако история про призраков в проклятом особняке обещает исправить ситуацию. В любом случае, за экранизациями короля ужасов всегда любопытно наблюдать. К тому же главную роль здесь исполнит неподражаемый Эдриан Броуди.

Закончить месяц можно вторым сезоном фантастического сериала "Видеть" — он выйдет 27 августа на Apple TV+. Напомним, что сюжет разворачивается в далеком будущем, через сотни лет после того, как неизвестный вирус истребил большую часть человечества. Те, кто выжил, остались слепы. Но у жены главного героя, которого играет Джейсон Мамоа ("Лига справедливости"), рождаются зрячие близнецы. Это событие может полностью изменить баланс в новом мире.

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Зачем смотреть? Во-первых, это еще один повод насладиться игрой хулигана гавайского происхождения Джейсона Мамоа. Это может стать своеобразной зрительской тренировкой перед главным фильмом 2021 года — "Дюной", где Мамоа сыграл одну из главных ролей. Во-вторых, хоть "Видеть" и раскритиковали критики, все же интересно посмотреть на необычный сеттинг, в котором вернувшиеся к первобытным обычаям люди пытаются выжить на обломках старого мира.

Современные украинские кинохиты и мрачное фэнтези

Если же говорить о кинопремьерах, то начнется август с очередного яркого кинокомикса — 4 августа на большие экраны выйдет "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Технически фильм является сиквелом "Отряда самоубийц" 2016 года, в котором снялись Уилл Смит и Джаред Лето. Однако создатели новой картины настаивают, что это самостоятельный фильм. В этот раз в Отряде будет гораздо больше героев, а разбираться они будут с наследием нацистской эпохи.

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Зачем смотреть? Первый фильм снимал Дэвид Эйр, у которого совсем нет опыта в кинокомиксах. Он, скорее, известен криминальными драмами. Режиссером нового фильма выступил Джеймс Ганн, полюбившийся поклонникам музыкальными "Стражами Галактики". Стоит упомянуть и об актерском составе: к ставшей уже культовой в роли Харли Квин Марго Робби присоединился Идрис Эльба, Джон Сина, Джоэл Киннеман, Сильвестр Сталлоне и Мел Гибсон.

С 5 августа в кинотеатрах можно будет посмотреть документальный фильм "Байконур. Вторжение" режиссера Ангела Ангелова. Он расскажет о том, как два молодых человек отправляются в опасную экспедицию. Им предстоит пройти около 50 километров по пустыне, чтобы проникнуть в охраняемые ангары Байконура. Создатели фильма отмечают, что обезвоживание, голод, физическое и психологическое истощение — не единственные трудности на пути к космодрому.

Зачем смотреть? Этот фильм — не просто возможность посмотреть глазами двух парней на космодром, его законсервированные ангары, а также советские космические шаттлы "Буран" и "Бурю". Это авантюра, которая грозит главным героям тюрьмой. Кроме того, по ходу фильма исследование закрытого объекта превращается в познание самих себя.

Можно будет в кинотеатрах и расслабиться — 12 августа состоится премьера комедийного боевика "Главный герой". В центре истории молодой человек Гай — он является неигровым персонажем в видеоигре с открытым миром Free City. Гай работает простым кассиром в банке, но вскоре осознает, что его мир — просто видеоигра. Чтобы спасти ее обитателей и не дать разработчикам закрыть Free City, Гай должен стать настоящим героем.

Зачем смотреть? Во-первых, "Главный герой" — один из тех фильмов, которые больше всего пострадали из-за пандемии коронавируса: изначально он должен был выйти 3 июля 2020 года, но его несколько раз откладывали. Пережившему столько неурядиц фильму просто необходим шанс со стороны зрителя. Во-вторых, Гая играет Райан Рейнольдс, который как нельзя лучше подходит для роли в комедийном боевике. Актер доказал это и дилогией о разговорчивом наемнике Дедпуле, и фильмами о телохранителе убийцы.

Ближе к концу месяца, 19 августа, начнется Фестиваль нового украинского кино. Специально к тридцатой годовщине Независимости Украины можно будет посмотреть подборку лучших современных украинских фильмов. В программе семь фестивальных хитов и фильмов-событий, признанных как за рубежом, так и в Украине.

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Зачем смотреть? Организаторы фестиваля покажут фильмы, которые действительно занимают важное место в новейшей киноистории Украины. Здесь и "Племя", в котором играют неслышащие и непрофессиональные актёры, и "Атлантида", получившая в программе "Горизонты" 76-го Венецианского кинофестиваля приз за лучший фильм, и "Донбасс", победивший в программе "Особый взгляд" 71-го Каннского кинофестиваля.

Закончить месяц можно будет, наверное, одним из самых любопытных фильмом 2021 года — "Легенда о зеленом рыцаре", который на экраны должен выйти 26 августа. Это темное фэнтези режиссера Дэвида Лоури, основанное на поэме неизвестного автора XIV века "Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь". История расскажет о путешествии сэра Гавейна, рыцаря Круглого стола, который пробирается через проклятые земли к таинственному Зеленому рыцарю.

Зачем смотреть? Во-первых, главную роль в фильме исполнил Дев Патель, известный по "Миллионеру из трущоб". Также в ленте можно будет увидеть Алисию Викандер ("Девушка из Дании", "Tomb Raider: Лара Крофт") и Джоэл Эджертон ("Воин", "Король"). Во-вторых, критики уже назвали "Легенду о зеленом рыцаре" лучшим фильмом Лоури — у ленты сейчас 93% на Rotten Tomatoes и 90 баллов на Metacritic.

Так, картину называют увлекательной мистической историей о взрослении и убедительно рассказанным эпосом, в котором герой пытается обрести уверенность в себе. В целом "Легенду о зеленом рыцаре" хвалят за проработанный визуальный ряд, операторскую работу, работу Дева Пателя.

Илья Требор, специально для Delo.ua

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