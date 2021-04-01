Между Delo'м. Что смотреть в апреле: драма о дорогах Донбасса и новый фильм Гая Ричи

Заметная часть украинцев встретит апрель сидя на очередном карантине — несколько областей находятся сегодня в "красной" зоне, там закрыты торгово-развлекательные центра, кинотеатры, рестораны и кафе. Пока сложно сказать, сохранятся ли локдауны до конца весны, но если власти все же решатся на такой шаг, заняться дома будет чем.

Корреспондент Delo.ua собрал список из сериалов, которые можно будет посмотреть в апреле, а также несколько кинопремьер, на случай, если карантин все же ослабят.

Сериалы: черная комедия и новый сезон Рассказа служанки

Начать месяц можно будет с черной комедии "Создана для любви", три первые эпизода которой выйдут на HBO Max уже 1 апреля. История сосредоточится на девушке по имени Хейзел Грин. После десяти лет брака она решает сбежать от своего мужа, заработавшего миллиарды на технологиях. Однако неожиданно Хейзел обнаруживает, что супруг вживил ей в мозг чип, с помощью которого не просто может следить за ее перемещениями, но чуть ли не читать мысли несчастной. Решить проблему главное героине поможет отец, живущий в пустыне с подругой-андроидом.

Главную роль в сериале исполнит Кристин Милиоти, известная по роли Трейси МакКоннелл в ситкоме "Как я встретил вашу маму". Ведущим сценаристом шоу выступит Патрик Сомервиль ("Мост", "Оставленные"). При этом основан сериал на книге Алиссы Наттинг, которая известна романом "Грязная работа для девушек и женщин", а также фэнтезийной антологией "Моя мать убила меня, мой отец меня съел".

На стриминговом сервисе Amazon Prime 9 апреля выйдет хоррор-антология "Они", состоящая из десяти серий. Первый сезон называется "Завет" и рассказывает о чернокожей семье Блэков. В 1950-х они переезжают из Северной Каролины в район Лос-Анджелеса, где живут только белые. И, по закону жанра, их новый семейный дом превращается в эпицентр ужаса, а в роли зла выступают их соседи и потусторонние силы.

Один из самых ожидаемых сериалов весны выйдет также на HBO Max 11 апреля — им станет научно-фантастическая драма "Невероятные", от режиссера первой и второй частей "Мстителей" Джоса Уидона. Это шоу о том, как группа людей неожиданно получает разнообразные сверхспособности. Кто-то использует их для развлечения и заработка, кто-то — для преступлений. Но от большей части сериалов этого жанра проект отличает временной отрезок — здесь действия развиваются во времена Викторианской Англии.

Кроме того, сериал будет сосредоточен в основном на женских персонажах — в рядах главных супергероинь оказываются изобретательница Пенанс Адер (Энн Скелли) и её подруга Амалия Тру (Лаура Доннелли).

На Netflix 23 апреля стартует другой фэнтезийный сериал — "Тень и кость", основанный на бестселлерах американской писательницы Ли Бардуго "Тень и Кость" и "Шестерка Воронов". Среди создателей восьмисерийного шоу значатся сценарист Эрик Хайссерер, известный работой над фантастической драмой "Прибытие", и продюсер Шон Леви, который приложил руку к ставшим уже культовыми "Очень странным делам".

Сюжет сосредоточится на вымышленной стране Равкия в начале XIX века. Главная героиня Алина Старкова выросла в приюте и становится одним из бойцов армии. По роду деятельности она — картограф и однажды, проходя вместе со своим соратниками через Каньон, разделяющий страну на восточную и западную части, находит в себе волшебную способность быть источником света. Эта сила позволит ей победить силы зла и объединить страну.

Закончится месяц четвертым сезоном религиозной антиутопии "Рассказа служанки", который выйдет на стриминговом сервисе Hulu 28 апреля. Сюжет нового сезона авторы сериала держат в строгом секрете, но известно, что тема женского сопротивления в государстве Галаад продолжится, как и попытки покинувших его освоиться в новом мире. Напомним, что в 2017 году шоу собрало несколько наград "Эмми" — в категориях лучший драматический сериал, лучшая актриса в драматическом сериале, режиссура драматического сериала и лучший сценарий драматического сериала.

Фильмы: дороги Донбасса и смертельная битва

Если украинские кинотеатры в апреле не закроют на карантин, то с первого числа можно будет посмотреть украинскую драму "Плохие дороги" Натальи Ворожбит. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса и украинских военных, чья жизнь проходит по обе стороны линии фронта. Картина создана при поддержке Украинского культурного фонда и в 2020 году получила награду на "Международной неделе критики" Венецианского кинофестиваля.

Премьера режиссерского дебюта Робит Райт ("Карточный домик", "Лига Справедливости) "Земля" состоится 8 апреля. При этом она же исполнит и главную роль в фильме, который расскажет о пережившей страшную трагедию женщине. Она уезжает в изолированную хижину в пустыне Вайоминга. Там, пройдя сквозь невзгоды и практически прикоснувшись к смерти, героиня должна найти смысл слова "жить".

Очередная экранизация легендарной игры "Мортал Комбат" выйдет на большие экраны 15 апреля. В этот раз создатели рассказывают историю бойца смешанных единоборств Коул Янг, которого в оригинальной серии игр нет. Герой обладает таинственной меткой в виде дракона и оказывается мишенью для загадочного ниндзи Саб-Зиро — воина из Внешнего мира. В попытках спасти свою семью Коул отправляется к лорду Рэйдену. богу грома и защитнику Земного царства. При этом по сюжету Янг, вместе с другими воинами, должен сразиться с бойцами Внешнего мира на турнире под названием "Смертельная битва".

Наконец, 22 апреля должен выйти новый фильм британского режиссера Гая Ричи "Гнев человеческий". Это будет ремейк французского боевика 2004 году "Инкассатор" и первая картина для фильммейкера, где действия разворачиваются в США. Кроме того, это будет уже четвертая работа Ричи и исполнителя главной роли Джейсона Стетхема — ранее они работали в фильмах "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер".

"Гнев человеческий" расскажет о загадочном и холодном джентльмене Эйче, внутри которого пылает жажда справедливости. Он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы обнаружить соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.

Илья Требор, специально для Delo.ua