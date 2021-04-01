SWEET.TV розповів, які фільми українці будуть дивитися в квітні

Карантинні обмеження набирають оберти, тож українці змушені проводити більше часу вдома. Проте організувати своє дозвілля в чотирьох стінах значно важче. Для багатьох перегляд фільмів стає щоденною розвагою. Тож які фільми допоможуть глядачам підняти настрій цієї весни — читайте далі.

З першого квітня в кінозалі онлайн-кінотеатру розпочинається "Супергеройська весна". Всім користувачам SWEET.TV безкоштовно в тарифі будуть доступні такі фільми: "Месники", "Месники: Ера Альтрона", "Месники: Війна нескінченності", "Месники. Завершення", "Перший месник", "Перший месник: Друга війна", "Перший месник: Громадянська війна", "Людина-мураха", "Людина-мураха та Оса", "Чорна Пантера", "Капітан Марвел".

"У зв’язку з ситуацією навколо, кожен з нас хоче мати суперсилу. Перетворити всіх на супергероїв ми не можемо, та занурити наших глядачів у світ суперздібностей нам під силу. Тож З 1 квітня SWEET.TV розпочинає "Супергеройську весну". На сервісі вже з’явилися четыре частини "Месників", а також фільми про Капітана Америку та Людину-мураху. Та найголовніше — їх можна подивитися безкоштовно в тарифі", — розповів директор SWEET.TV Олександр Резунов.

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Також нещодавно SWEET.TV став першим українським онлайн-кінотеатром, який розпочав пряму співпрацю з американським телегігантом CBS. Такі домовленості відкрили абонентам доступ до популярних серіалів, серед яких "Декстер", "Хтива Каліфорнія", "Твін Пікс", "Мільярди", "Елементарно", "Бульварні жахіття" та ін.

Зараз онлайн-кінотеатр працює над створенням україномовної озвучки для всіх епізодів у рамках проєкту "Hollywood українською".

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV наразі єдиний в Україні, що відкриває доступ до фільмів всесвіту Marvel безкоштовно в тарифі. Такий доступ відкривається ще до 10 000+ стрічок і серіалів з середнім рейтингом IMDb 7.6, тож завжди можна знайти гарне кіно для перегляду.

Також на сервісі можна переглядати 260+ телеканалів, серед яких національні, фільмові, пізнавальні, новинні, дитячі, спортивні та інші. Є функція керування телеефіром: трансляцію можна ставити на паузу, перемотувати та дивитися в записі до 7 діб.

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