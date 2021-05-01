Между Delo'м. Что смотреть в мае: новые "Звездные войны" и новая часть "Пилы"

Киев и несколько регионов постепенно выходят из "красной зоны" карантина, а значит, в мае для любителей кино откроют свои двери кинотеатры. Как долго продлиться перемирие между кинопрокатом и коронавирусом, сказать сложно, но большие сети уже составили сетку премьер на последний весенний месяц. Будет в мае и несколько сериальных новинок.



Корреспонденты Delo.ua отобрали несколько самых ожидаемых сериалов мая и пять фильмов, которые должны появиться на большом экране.

Сериалы: слава для супергероев и драмеди от Лукича

Начнется месяц с космической оперы британско-испанского производства: 1 мая состоится премьера сериала "Интергалактик". Название шоураннеры позаимствовали у хита культовой американской рэп-рок-группы Beastie Boys, а расскажет шоу о бывшей полицейской Эш Харпер (Саванна Стейн).

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Ее ошибочно судят за измену родине и ссылают в далекую колонию. По дороге в тюрьму сокамерники главной героини устраивают мятеж и захватывают космической корабль. Эш вынуждена примкнуть к ним и бежать в далекий космос.







Стриминговый сервис Disney+ побалует поклонников эпопеи "Звездных войн": 4 мая состоится премьера мультипликационного сериала "Звездные войны: Бракованная партия". Это история об элитной группе солдат-клонов Clone Force 99, которая также известна как Bad Batch (бракованная партия). События разворачиваются после второго и третьего эпизодов саги.

Изначально предполагалось, что Clone Force 99 станут героями предыдущего анимационного сериала "Войны клонов", но руководство Disney настояло на отдельном произведении. В 2020 году Disney+ официально заказал у Lucasfilm Animation новый сериал. Первый эпизод будет длиться 70 минут. Вторая серия появится уже 14 мая. Всего планируется выпустить минимум 14 серий этой истории.







Последние два любопытных релиза весны выйдут на Netflix. Уже 7 мая подписчики сервиса смогут посмотреть супергеройский сериал "Наследие Юпитера". Он снят по одноименной серии комиксов популярного автора Марка Миллара ("Гражданская война", "Старик Логан" и "Пипец"). Главные герои сериала — несколько поколений супергероев. Старшие начинали еще в 30-х годах XX века и на первое место ставили спасение людей. Однако новое поколение пытается выбраться из тени своих родителей и больше заинтересованы в сохранении своего имиджа.







А уже 14 мая выйдет продолжение анимационной антологии "Любовь. Смерть. Роботы", первый сезон которой в 2019 году вошел в список самых популярных телешоу мира. Сериал представляет собой коллекцию короткометражных анимационных фильмов в жанре научной фантастики, фэнтези, ужасов, киберпанка и черного юмора. Создатели фокусируются на взаимоотношениях людей и роботов, проблемах расизма, войны, свободы воли, природы и сущности человека. Примечательно, что над каждой серией работала отдельная анимационная студия. Этот подход Netflix обещает сохранить и во втором сезоне антологии.





Фильмы: бородатый Джонни Депп и новая Пила

Хотя в нынешней ситуации сложно прогнозировать, увидят ли украинцы новые фильмы на больших экранах, прокатчики с нетерпением ждут больших премьер. Так, 6 мая должен выйти фильм "Минамата" с Джонни Деппом в главной роли. К слову, для актера это будет первой большой ролью после скандала с его женой.

Военный фотограф У. Юджин Смит работает в Японии, снимая разрушительный эффект от отравления ртутью. Сегодня это называется болезнью Минамата, ее впервые выявили в городе Минамата в 1956 году. Проблема возникла из-за того, что первый химический завод компании Chisso сбрасывал отходы производства в залив. Врачи столкнулись со странным недугом, симптомами которого были затрудненные движения, вялая речь, припадки. Именно эту историю и должен показать всему миру Юджин Смит.







Продолжение культовой "Пилы" выйдет на экраны 13 мая. Новый фильм будет называться "Пила: Спираль", а в главных ролях задействованы Крис Рок и Сэмюэл Л. Джексон. Последний сыграет ветерана полиции, а Рок — его сына, дерзкого детектива Зика. Они расследуют жуткие убийства, которые похожи на безумную игру маньяка "Пила" из прошлого. Изначально премьера фильма должна была состояться еще 14 мая 2020 года, однако из-за пандемии ее перенесли ровно на год.







Новый фильм режиссера Зака Снайдера "Армия мертвецов" выйдет на Netflix 21 мая. Автор "Лиги справедливости" и "Хранителей" обещает, что это будет смесь зомби-боевика и фильма-ограбления, главные роли в котором исполнят Дейв Батиста, Хироюки Санада и Тео Росси. Отметим, что это не первый фильм Снайдера о живых мертвецах: его дебютным фильмом был "Рассвет мертвецов", премьера которого состоялась в 2004 году.





Премьера оставшихся двух любопытных новинок запланирована на 27 мая. В этот день выйдет вторая часть "Тихого места". Напомним, действие первого фильма начинается в 2020 году в постапокалиптическом мире. Люди практически полностью истреблены кровожадными монстрами, которые появились в результате метеоритного дождя. "Ангелы смерти", так называют пришельцев в фильме, совершенно слепы, но обладают невероятным слухом. В центре истории — семья фермеров, которая всеми силами пытается выжить в новой реальности.

Во второй части главные герои исследуют заброшенный город, пытаются помочь остальным выжившим и узнают, что "ангелы смерти" не единственные, кто охотятся на людей. Режиссером сиквела снова выступил Джон Красински, известный по сериалу "Офис". Он же исполнил главную роль вместе с Эмили Блант.

В мае на экраны выйдет криминальный комедийный фильм "Круэлла" о Круэлле Де Виль. Этот персонаж известен по фильмам "101 далматинец" и "102 далматинца" — именно она охотилась за собаками, мечтая сшить из их меха шубу. Новая картина станет приквелом, а события будут происходить в Лондоне в 1970-х годах.

По сюжету молодая модельер Круэлла Де Виль становится одержимой собачьими шкурами, особенно далматинцев. В результате помешательства она и становится безжалостной, ужасающей преступницей. Главные роли исполняют Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Эмма Томпсон ("Говардс Энд") и Марк Стронг (Kingsman).

Илья Требор, специально для Delo.ua