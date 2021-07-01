Между Delo'м. Что смотреть в июле: возвращение "Сплетницы" и победитель Берлинале

Июль в Украине традиционно считается месяцем отпусков. Однако из-за недостаточных темпов вакцинации и ввиду рабочей загруженности многие украинцы будут лишены в этом году привычной поездки на море. К счастью для них, кино- и телеиндустрия не стоит на месте и даже в мертвый сезон готова радовать зрителей новыми историями.

Корреспондент Delo.ua отобрал несколько любопытных сериалов июля, а также главные фильмы, которые стоит посмотреть в этом месяце.

Сериалы: экранизация подкаста и американские истории ужасов

В четверг, 8 июля, всех поклонников подростковых драм ждет любопытное возвращение: на HBO Max выходит первая серия сиквела нашумевшей десять лет назад "Сплетницы". События "мягкого перезапуска" развернутся спустя десять лет после завершения оригинального сериала и сосредоточатся на новых героях — школьниках одной из частных школ Манхэттена. Правда, кое-что останется неизменным: роль рассказчика и неизвестного, но всемогущего блогера "Сплетницы" снова возьмет на себя Кристен Белл.

Зачем смотреть? Во-первых, это продолжение нашумевшего десять лет назад шоу о богатых и испорченных подростках Нью-Йорка. По словам исполнительного продюсера и шоураннера Джошуа Сафрана, сериал является продолжением оригинальной "Сплетницы", хотя и концентрируется на новых персонажах. Во-вторых, поскольку у стримингового сервиса HBO Max более мягкие стандарты, авторы обещают показать больше контента для взрослых, частично оставив в прошлом ярлык подростковой драмы.

В четверг, 15 июля, на телеканале FX выйдет спин-офф ставшей уже культовой антологии "Американская история ужасов". Ответвление получило название "Американские истории ужасов", и о работе над ним шоураннер Райан Мерфи рассказал в своем Instagram еще в мае 2020 года. Создатели обещают шестнадцать часовых эпизодов, каждый из которых будет рассказывать отдельную историю.

Зачем смотреть? Во-первых, сама по себе антология уже давно ассоциируется с качественным хоррором на телевидении. "Американская история ужасов" принесла актрисе Джессике Лэнг две "Эмми", а Леди Гаге — "Золотой глобус". Во-вторых, сам Райан Мерфи обещает, что поклонники шоу смогут углубиться в мифы, легенды и ужасы вместе со звездами предыдущих сезонов сериала.

Днем позже, 16 июля, стартуют сразу две новинки. Одна из них — музыкальная комедия со странным названием "Schmigadoon!", которая выйдет на Apple TV+. Сюжет напоминает комедию 1998 года "Плезантвиль": семейная пара обнаруживает волшебный город Шмигадун, который существует в мюзикле Золотого века Голливуда. Вскоре они выясняют, что не смогут покинуть это место, пока не найдут настоящую любовь.

Зачем смотреть? Во-первых, из-за неплохого актерского состава: главные роли здесь сыграют комик и звезда шоу Saturday Night Live Сесилия Стронг, а также Киган-Майкл Кей ("Меня зовут Долемайт", "Каникулы"). Во-вторых, создателем шоу выступил Барри Зонненфельд —режиссер первой трилогии "Людей в черном".

Вторая премьера 16 июля — криминальная драма "Доктор Смерть", которую покажут на стриминге Peacock. В центре сюжета — молодой и перспективный хирург Кристофер Данч, который быстро завоевывает авторитет в медицинском сообществе и открывает собственную клинику. Вот только его пациенты все чаще умирают или остаются искалеченными. Конечно же, на это обращают внимание коллеги главного героя и начинают собственное расследование.

Зачем смотреть? Во-первых, это новый формат в мире сериалов — экранизация подкаста. В частности, подкаст "Доктор Смерть" на сервисе Wondery 4 сентября 2018 года запустила журналистка Лаура Бейл. Первый сезон посвящен реальной истории хирурга из Техаса Кристофера Данча. Он был осужден за халатность, после того как тридцать один из его пациентов получили серьезные травмы после операций, а еще два человека умерли непосредственно во время процедур. Во-вторых, обратить внимание можно и на звездный состав, ведь здесь играют Джошуа Джексон ("Грань", "Повсюду тлеют пожары"), Алек Болдуин ("Студия 30", "Сиротский Бруклин") и Кристиан Слейтер ("Мистер Робот", "Нимфоманка").

Фильмы: соло Черной вдовы и Ван Дамм в Украине

Если говорить о полнометражном кино, то на платформе Prime Video 2 июля выйдет фантастический боевик "Война завтрашнего дня". Примечательно, что изначально фильм должен был выйти в кинотеатрах, но из-за пандемии Paramount Pictures продала права на показ компании Amazon. Это история о том, как человечество, проигрывая войну инопланетянам, решает для победы использовать солдат из прошлого.

Зачем смотреть? Во-первых, это еще один шанс увидеть неподражаемого Криса Пратта ("Стражи Галактики"). Во-вторых, сама лента представляет собой любопытный эксперимент: пока не так часто стриминговые сервисы выкупают за $200 млн из проката фантастические боевики.

На больших экранах в июле тоже будет что посмотреть. Например, 8 июля состоится премьера мелодрамы Романа Балаяна "Ми є, ми поруч". Кино расскажет о встрече хирурга и загадочной девушки, которая переворачивает жизнь обоих. Как говорится в синопсисе фильма: "Они становятся смыслом друг для друга и готовы бороться за свое счастье против всего мира".

Зачем смотреть? Во-первых, из-за актерского состава: главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев ("Киборги", "Захар Беркут") и Екатерина Молчанова ("Моя бабушка Фанни Каплан", "Уровень черного"). Во-вторых, лента стала одной из победителей питчинга кинопроектов патриотического направления в Министерстве культуры.

Конкурировать в этот день с украинской лентой будет фантастический боевик "Черная вдова": уже 24-я по счету картина кинематографической вселенной Marvel. Действия фильма разворачиваются после событий "Первый мститель: Противостояние". Наташа Романофф, "Черная вдова", оказавшись вне закона, пускается в бега и обнаруживает масштабный заговор. Спасаясь от превосходящих ее сил, главной героине нужно разобраться со своим шпионским прошлым и семьей, которую она оставила в прошлой жизни.

Зачем смотреть? Во-первых, это продолжение самой популярной франшизы последнего десятилетия и первый полнометражный фильм в ее четвертой фазе. До этого поклонники обходились сериалами — "ВандаВижн", "Сокол и Зимний солдат", "Локи". Во-вторых, это первый сольный фильм о Черной вдове, а учитывая, как закончилась последняя часть "Мстителей", возможно, и последний. Наконец, это шанс увидеть многострадальную картину со Скарлетт Йоханссон в главной роли: из-за пандемии премьера фильма, которая должна была состояться еще в мае 2020 года, трижды переносилась.

В последний четверг месяца, 29 июля, украинский зритель сможет увидеть в кинотеатрах сразу два важных фильма. Первый — румынская комедия "Неудачный трах, или Безумное порно". Лента расскажет о школьной учительнице Эми, карьера и репутация которой оказывается под угрозой после того, как в интернет попадает ее с мужем интимное видео. Возмущенные родители требуют немедленного увольнения учительницы, но та не собирается сдаваться.

Зачем смотреть? "Неудачный трах, или Безумное порно" получил главный приз на 71-м Берлинском международном кинофестивале — "Золотого медведя". Критики описывают его как экстремальную, хулиганскую и политическую драму. Кроме того, это уже третий румынский фильм за последние десять лет, который побеждает в Берлине.

Соперничать с новинкой в этот день будет шедевр 1994 года "Чунгкингский экспресс", одного из главных режиссеров гонконгской Новой волны Вонга Карвая. Это не самый простой по своей структуре фильм, ведь состоит из двух практически не связанных между собой историй о сотрудниках полиции Гонконга. В центре первой — полицейский №223, который встречает загадочную женщину-наркоторговца. Вторая сконцентрирована на его коллеге-полицейском № 663. Его преследует работница закусочной.

Зачем смотреть? Именно после этой картины к Карваю пришла всемирная известность. Культовый режиссер современности Квентин Тарантино (именно его компания показывала ленту Карвая в США) признался в любви "Чунгкингскому экспрессу". При этом самого гонконгского режиссера часто сравнивают именно с Тарантино. Также стоит отметить, что фильм занимает 25-е место в списке 100 лучших гонконгских фильмов.

Закончить месяц можно будет комедийным боевиком "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Он выйдет на Netflix 30 июля и расскажет историю таинственного бывшего агента спецслужб, который срочно возвращается во Францию, где его сына ошибочно обвиняют в торговле оружием и наркотиками.

Зачем смотреть? Даже по трейлеру понятно, что фильм с легендой "девяностых" звезд с неба не хватает: Netflix традиционно снял проходной комедийный боевик, который можно посмотреть вечером, отдохнув от рабочей суеты. Но есть у этой ленты важное "но": это первый снятый в Украине фильм крупнейшего стриминга планеты. Сам Ван Дамм год назад посетил нашу страну и, кажется, почти каждый крупный политик сделал с ним фото.

Например, министр культуры Александр Ткаченко выложил у себя на странице в Facebook фотографию, где он боксирует со звездой боевиков. А его преемник на посту главы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потурев в одном из интервью отметил, что The Last Mercenary стал первой ласточкой закона о компенсации расходов иностранных кинопроизводителей и потенциально должен быть очень популярным продуктом.

Илья Требор, специально для Delo.ua