Между Delo'м. Что смотреть в июне: сериал о Локи и драма об интернет-звездах

Хотя лето считается не очень хорошим сезоном для крупных премьер и киноновинок, в июне будет что посмотреть. Большие студии и стриминговые сервисы в этом месяце порадуют поклонников комедийными драмами и научно-фантастическими триллерами, а украинские прокатчики покажут классику мирового кинематографа.

Корреспондент Delo.ua отобрал пять любопытных сериалов июня, а также несколько фильмов, на которые стоит пойти в кинотеатр.

Сериалы: возвращение бога хитрости и новый Стивен Кинг

В четверг, 3 июня, на стриминговом сервисе Paramount+ выйдет второй сезон "Почему женщины убивают" — мыльной драмы, щедро приправленной черным юмором. Его премьера состоялась осенью 2019 года, и за день до финального эпизода руководство CBS All Access объявило о продлении антологии еще минимум на десять серий. При этом выйдет он уже на новом сервисе и в центре внимания окажутся новые персонажи, а не героини первого сезона Люси Лью, Дженифер Гудвин и Кирби Хауэлл-Баптист.

Зачем смотреть? Во-первых, сериал создан сценаристом и продюсером Марком Черри, который известен благодаря культовой драмеди "Отчаянные домохозяйки". Интригующую атмосферу и слегка мрачноватый дух американских пригородов Черри перенес и в свое новое детище. Во-вторых, первый сезон "Почему женщины убивают" получил в основном положительные отзывы критиков: его хвалили за эстетику разных десятилетий и драматический потенциал.

В пятницу, 4 июня, на Apple TV+ состоится премьера мини-сериала "История Лиззи" с Джулианной Мур и Клайвом Оуэном в главных ролях. История расскажет о Лизи Лэндон, вдове известного писателя-фантаста. Не в силах справиться с потерей мужа, она днями перебирает его рукописи и обнаруживает множество тайн, связанных с ее покойным супругом.

Зачем смотреть? Во-первых, шоу снято по роману Стивена Кинга, и сам король ужасов называет "Историю Лиззи" одной из своих любимых книг. Во-вторых, из-за команды, которая работала над сериалом. Кроме Мур и Оуэна можно отметить также режиссера Пабло Ларраина, который ранее снял байопик о Жаклин Кеннеди "Джеки". Наконец, спродюсировали адаптацию сам Кинг и Джей Джей Абрамс.

В среду, 9 июня, на Disney+ выйдет первая из шести серий мини-сериала "Локи" — продолжение самой крупной на сегодняшний день кинофраншизы о супергероях Marvel. К роли бога хитрости и обмана вернется Том Хиддлстон, а компанию ему составит Оуэн Уилсон. Сериал, который должен был выйти в мае, станет продолжением четвертой части кинематографической вселенной Marvel. Она, напомним, началась зимой 2021 года с другого мини-сериала "ВандаВижн".

Зачем смотреть? Во-первых, из-за возвращения Хиддлстона к роли одного из самых ярких злодеев всей франшизы: в последний раз сводный брат Тора появлялся на экранах три года назад в "Мстители: Война бесконечности". Во-вторых, впервые события франшизы разворачиваются в альтернативной временной линии. Авторы шоу обещают создать "большое сумасшедшее путешествие", которое станет "новым уголком" для исследования киновселенной.

Ближе к концу месяца, 20 июня, состоится премьера пятого сезона комедийного научно-фантастического анимационного сериала "Рик и Морти". Хулиганский сериал выходит на блоке Adult Swim телеканала Cartoon Network с 2013 года и остается одним из наиболее высокооцененных мультфильмов для взрослых на Rotten Tomatoes: суммарная отметка сериала не опускается ниже 94%.

Зачем смотреть? "Рик и Морти" давно стали культурным феноменом, выйдя за рамки обычного мультфильма: этих персонажей даже крупные корпорации используют в своей рекламе, как это было с PlayStation 5. Нередко шоу описывают как "бесконечную туалетную шутку, обернутую вокруг тщательно продуманного взгляда на нигилизм". В целом же мультфильм рассуждает о незначительности человека по сравнению с размерами вселенной.

Закончить месяц можно вторым сезоном "Голого режиссера", который выйдет на Netflix 24 июня. Полубиографическая комедийная драма основана на научно-популярном романе "Зенра Кантоку Мураниши Тору Дэн" и рассказывает историю японского режиссера фильмов для взрослых Тору Мураниши. На родине он был известен как "император порно", создатель квазидокументального жанра в порно и автором трех тысяч фильмов.

Зачем смотреть? Первый сезон "Голого режиссера" хоть и получил смешанные отзывы, но был отмечен критиками за отличное погружение публики в японскую культуру и балансирование между жанрами сексуальной комедии и остросюжетным рассказом о преступном мире и порнографической революции. При этом рецензенты часто сравнивают сериал с такими хитами, как "Во все тяжкие" и "Блудливая Калифорния".

Фильмы: шедевр Формана и драма о сетевом шоу-бизнесе

Из фильмов в этом месяце можно выделить научно-фантастический триллер "Неспящие", который выйдет 9 июня на стриминговом сервисе Netflix. Это история о том, как после разрушительного катаклизма человечество остается без всей электроники и возможности спать. Ожидаемо, главная героиня Джилл, которая до событий фильма была солдатом, находит решение глобальной проблемы.

Зачем смотреть? Во-первых, в последнее время на Netflix уже вышло несколько фантастических фильмов средней руки, которые хотя и не претендуют на международное доминирование, но готовы скрасить вечер. Среди них "Полночное небо" с Джорджем Клуни и "Кислород" с Мелани Лоран. Во-вторых, в "Неспящих" можно отметить актерский состав: здесь играют Дженнифер Джейсон Ли ("Омерзительная восьмерка"), Барри Пеппер ("Зеленая миля", "Спасти рядового Райана") и Финн Джонс ("Игра престолов").

На больших экранах с 10 июня можно будет посмотреть шедевр Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки". По сюжету, чтобы избежать тюремного заключения Рэндл Патрик МакМерфи имитирует безумие и оказывается в психиатрической больнице. Там он сталкивается с диктатом жестокой медсестрой Рэтчед и, не желая с ним мириться, решается на бунт.

Зачем смотреть? "Пролетая над гнездом кукушки" — один наиболее знаковых фильмов "Нового Голливуда". В зависимости от источника, лента занимает различные позиции среди лучших фильмов всех времен и считается знаковой в карьере Джека Николсона. Картина также входит в число немногих, получивших на премии "Оскар" победу в номинациях "Большой пятерки": как лучший фильм, за лучшую режиссуру, актера, актрису и сценарий.

Также в четверг, 10 июня, на стриминге Paramount+ выйдет фантастический боевик "Бесконечность" с Марком Уолбергом в главной роли. Лента, премьеру которой из-за пандемии коронавируса перенесли почти на год, расскажет об Эване Майклсе, который в деталях помнит все, что с ним происходило в двух прошлых жизнях. Пытаясь разобраться в происходящем, главный герой узнает, что он является членом древнего тайного общества "Когномина", его члены помнят о своих прошлых жизнях и на протяжении веков контролируют развитие человечества.

Зачем смотреть? Во-первых, это первый крупный релиз нового стримингового сервиса Paramount+. Он запустился в марте 2021 года на базе сети CBS All Access. Во-вторых, фантастический фильм снимал Антуан Фукуа, известный работой над криминальным триллером "Тренировочный день" и спортивной драмой "Левша".

Комедийная драма "Мейнстрим" с Эндрю Гарфилдом в главной роли доберется в кинотеатры 17 июня. Фильм рассказывает о девушке Френки из Лос-Анджелеса, которая мечтает о славе, но работает в баре. Случайно сняв на телефон чудаковатого бунтаря, которого и сыграл Гарфилд, девушка превращает его в онлайн-революционера с миллионами подписчиков.

Зачем смотреть? Во-первых, это очередной фильм, снятый представителем династии Коппола: режиссером "Мейнстрима" выступила Джиа Коппола, внучка Френсиса Форда Копполы и племянница Софии Копполы. Во-вторых, этот фильм — попытка разобрать стремительный взлет безымянных интернет-звезд в мире шоу-бизнеса, хотя, судя по отзывам критиков, и не очень удачная.

Среди крупных премьер первого летнего месяца можно отметить и "Телохранителя жены киллера", который выйдет 24 июня. Это сиквел комедийного боевика 2017 года "комедийный боевик". К Райану Рейнольдсу и Сэмюэлю Л. Джексону в продолжении присоединятся Сальма Хайек, Антонио Бандерас и Морган Фриман.

Действие второй части происходит через четыре года после событий оригинального фильма. Телохранитель Майкл Брайс (Рейнольдс) находится в отпуске, а Соня Кинкейд (Хайек) спасает его от попытки убийства. Из-за отпуска Брайсу нельзя использовать смертоносное оружие, поэтому, чтобы решить проблему, ему приходится полагаться только на свой интеллект.

Зачем смотреть? Во-первых, создатели фильма обещали придерживаться своей концепции "шутки сквозь взрывы", а значит, "Телохранитель жены киллера" может стать хорошей возможностью отвлечься на ни к чему не обязывающий комедийный боевик. Во-вторых, даже в непримечательных фильмах приятно смотреть на актерский тандем Рейнольдса и Джексона.

Илья Требор, специально для Delo.ua