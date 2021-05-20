ТОП 7 развлечений на каждый день недели: для себя, семьи и друзей

Если вы не фанатеете от списков и дневников, планировать рабочий день — сложная задача. Когда речь идет об отдыхе, часто приходится импровизировать.

Чтобы всегда под рукой был план действий на вечер, мы собрали 7 идей, которые помогут расслабиться.

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Понедельник

Понедельник — это лучший день, чтобы заняться спортом. Если же вдохновение так и не появилось, удачный первый шаг навстречу спорту — посмотреть его по телевизору. На телеканалах Футбол, Setanta и Eurosport всегда найдутся трансляции футбольных чемпионатов, UFC, NBA и многое другое. Посмотреть их можно в онлайн-кинотеатре SWEET.TV , который транслирует телевидение и фильмы через интернет.

Вторник

Ничто так не поднимает настроение, как вкусный ужин. И здесь на помощь приходят кулинарные шоу. Это может быть "МастерШеф" или "Домашняя кухня с Джейми Оливером", которая идет на канале FOX LIFE.

Кстати, онлайн-ТВ имеет функцию записи шоу, поэтому в любой момент быстро найдется интересный рецепт. Не переживайте, если не успеете за поваром: можно поставить эфир на паузу или перемотать до нужного момента.

Среда

Экватор недели — мини-праздник, который украсит тимбилдинг. Предложите коллегам поиграть в настольные игры или устройте кинопросмотр с попкорном. Чтобы долго не искать фильм, включите телеканал TV1000, ViP или Sony, где 24/7 крутят кино по жанрам. Тянуть кабель в офис не понадобится: просто подключите к Wi-Fi самый большой экран и смотрите через интернет.

Четверг

"Британские ученые доказали": если посмотреть в четверг вечером хорошую комедию, эмоций хватает на всю пятницу. "Украинские ученые доказали": комедии становятся смешнее, если смотреть их на украинском. Например, по новому посмотреть фильмы "День сурка" и "Красотка" на SWEET.TV. Сервис создал украиноязычный дубляж к ним в проекте "Hollywood українською".

Пятница

Вечер пятницы — пришло время встретиться с друзьями и оттянуться. Попробуйте провести тематическую вечеринку:

Мексиканскую. С маракасами и тако.

Пижамную. С пуншем и музыкой.

Костюмированную. В стиле фильмов Marvel с просмотром.

Кстати, на SWEET.TV фильмы франшизы входят в подписку, поэтому атмосфера будет что надо. В кинозале нет рекламы, качество изображения — HD и 4К.

Суббота

Этот день создан для путешествий. Неподалеку от каждого города Украины всегда есть парки или памятники культуры. В дороге можно посмотреть фильм: загрузите его в приложение онлайн-кинотеатра и посмотрите офлайн.

Воскресенье

Воскресенье — день релакса. Посетите кафе и насладитесь весной. Если же погода "не шепчет", можно отвлечься на интересный сериальчик или новые "Звездные Войны".

Бесплатно попробовать воплотить эти идеи можно с помощью SWEET.TV в течение 7 дней. Вы успеете почувствовать все преимущества: 260+ телеканалов, 10 000+ фильмов, а также мультфильмы и сериалы. Все это онлайн без необходимости прокладывать кабель. Подключить сервис можно на 5 различных устройств одновременно. Подробнее по ссылке .

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