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1 час назад

Для привитых от COVID-19 украинцев могут ввести привилегии во время локдауна — Минздрав

Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата

Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав
Вакцинация против коронавируса. Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность привилегий для людей, которые вакцинировались от COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Апостроф".

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Введение таких привилегий, по его словам, будет решаться соответствующим постановлением Кабинета министров.

"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую ​​возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дія", который подтверждает факт прививки от COVID-19", — отметил Кузин.

Он пояснил, что во время карантина люди, которые получили прививку, смогут посещать различные заведения.

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"Среди различных опций, в том числе, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые от COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", — подчеркнул главный санврач.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что из-за распространения по миру варианта коронавируса "Дельта" Украину ждет новая волна заболеваемости Covid-19. При этом из-за нее стране придется закрываться на самый суровый карантин.

Напомним, 25 июля стало известно, что британский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили во Львовской области. В частности, там подтвердили 3 заражения этой мутацией COVID-19.

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