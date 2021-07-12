Кабмин в ближайшие недели готовится "встречать" в Украине вспышку дельта-штамма COVID-19

Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма коронавируса "Дельта" в Украине.

Об этом сообщили в Офисе президента по результатам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского.

Указано, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма "Дельта" власти Украины намерены скоординировать работу для подготовки к потенциальной вспышки болезни в нашей стране, а также продолжать активную вакцинацию населения.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что СНБО подтвердил наличие дельта-штамма в Украине. Поэтому, считает он, нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для обнаружения этого вида коронавируса.

"Правительство планирует активно работать в этом направлении в последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местных властей и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", — заявил премьер.

Он также добавил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19: более 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию. За прошедшую неделю было сделано 563 тысячи прививок, что является самым высоким недельным показателем с начала прививочной кампании.

Как подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко, в Украину прибыло еще 500 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac — вскоре она будет распределена в регионы, в частности, в самые отдаленные населенные пункты, чтобы привить как можно больше людей.

В ближайшее время в целом ожидают 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тысяч доз Pfizer-BioNTech.

Напомним, в Украине 2 июля вступили в силу изменения карантинных норм, принятые Кабинетом министров в конце июня для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" с высоким уровнем заразности.